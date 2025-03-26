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葉元之護亞亞「被民進黨扣帽子」　綠：瞎挺武統中配民眾自有公評

▲▼立委葉元之。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委葉元之。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

中配劉姓網紅經營「亞亞在台灣」頻道發表鼓勵武統言論，被移民署認定違反《兩岸人民關係條例》，取消其在台依親居留資格，昨搭機離境前離境。而亞亞言論獲不少藍委聲援，葉元之就怒轟綠營箝制言論自由，連立委也沒有，「民進黨不喜歡就罷免你，台灣還算民主國家嗎？」對此，民進黨25日回應，國民黨持續力挺武統中配，更造謠政府「煽動民眾對中國配偶的仇恨」，但武統不是言論自由，國際人權公約寫明「禁止鼓吹戰爭」，葉元之如果繼續瞎挺亞亞，堅持當「挺中網紅立委」，相信板橋民眾自有公評。

葉元之昨在TVBS政論節目《新聞大白話》評論亞亞事件。他表示，民進黨散布仇恨，汙名化陸配，任何人只要言論不被民進黨喜歡，就被扣帽子，在野立委監督政府，就被說掏空台灣，被指為中共同路人，台灣不要說陸配沒有言論自由，連立委也沒有，「民進黨不喜歡就罷免你，讓你連立委都做不成，台灣還算民主國家嗎？」

民進黨表示，台灣社會各界關注中國配偶亞亞遭依法廢止居留一事，政府持續堅定表達「主權安全，沒有妥協空間」，主張武統台灣的當事人，也已經在昨晚間搭上飛機回去中國。但讓人憤怒的是，國民黨與附隨小藍民眾黨卻趁機在立法院「會議結束散場後」才進場開會，違法表決，強行將反廢死、反戒嚴兩項邏輯不通的公投案逕付二讀。

民進黨指出，忙著上政論節目的國民黨立委葉元之，更持續在節目中發表力挺武統中配的言論，甚至造謠政府「現在要煽動民眾對中國配偶的仇恨」，想請問中國國民黨，對於武統言論，「你們的界線到底在哪裡？葉元之的言論，是從傅崐萁到朱立倫都同意的嗎？」

民進黨強調，相信多數中配都是認同台灣這塊土地、認同民主自由生活方式的。少數人的極端行為，應當支持政府依法行政，葉元之如果繼續瞎挺亞亞，堅持要當「挺中網紅立委」，相信板橋民眾自有公評。

民進黨強調，武統不是言論自由，聯合國的國際人權公約寫明「禁止鼓吹戰爭」，當中配依法享有基本的民主自由人權，在法治社會的台灣，更應積極依法處理支持侵略與鼓吹戰爭的人，若葉元之仍硬凹說出這樣的相挺言論，只能遺憾的說：「葉元之，你錯了，而且錯的離譜！」

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