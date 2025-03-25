沈伯洋列「武統言論界線」4分類：陸配亞亞是最嚴重狀態

▲亞亞離境前跟老公、孩子擁抱道別。（圖／記者記者黃彥傑攝）
記者鄒鎮宇／綜合報導
陸配「亞亞」劉振亞透過在抖音、YT設立「亞亞在台灣」，經常拍攝影片表達中國武統台灣的不當言論，遭檢舉後移民署認定違反入出國移民法、兩岸人民關係條例，依法廢止其依親居留許可，並於25日離台。對此，民進黨立委沈伯洋也列出「武統言論界線」的分類，讓民眾分辨。
沈伯洋25日晚間表示，看到亞亞事件後，他依據發言者的身分、時機、受眾、密度等，進行武統言論界線的分類，「亞亞事實上在其中3個分類中都已經是嚴重狀態」、「大家來政治是想要來做事、來立法，來討論標準的，不是來當言論自由大師的」。
▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者林敬旻攝）
身分：
發言人的身分不同，適用的規範嚴格程度也會有差異。
敵國人士>敵國申請歸化人士>一般外籍人士>一般外籍申請歸化人士>本國國民
言論樣態：
綜合考量言論內容的激烈程度、系統性發言與否、言論影響力。
號召暴力、持續鼓吹>一次性鼓吹暴力>單純意見表達
※商業利益下的意見表達,無論是否主張暴力,影響程度都高於自主言論
言論受眾：
受眾的身分與組成會影響言論效應危險程度。
對敵國或特定群體宣傳>公眾傳播>私人對話
言論時機：
發言所處環境的敏感程度、緊張程度與即時危險。
戰時>灰色地帶>法律敵對關係>承平時期
國會速報 為了阻擋國民黨離譜公投和意圖綁架大罷免的陰謀，今日我們仍舊嘗試阻擋其公投案的表決。 同時間，也發生了亞亞事件。看到幾位學者表達了擔憂，我想我拋磚引玉，來試著分類一下武統言論的界線。 我根據發言者的身分、時機、受眾、密度等先做一個粗淺的分類。亞亞事實上在其中三個分類中都已經是嚴重狀態。 大家來政治是想要來做事、來立法，來討論標準的，不是來當言論自由大師的。由沈伯洋發佈於 2025年3月25日 星期二
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