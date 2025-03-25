沈伯洋列「武統言論界線」4分類：陸配亞亞是最嚴重狀態

▲亞亞離境前跟老公、孩子擁抱道別。（圖／記者記者黃彥傑攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

陸配「亞亞」劉振亞透過在抖音、YT設立「亞亞在台灣」，經常拍攝影片表達中國武統台灣的不當言論，遭檢舉後移民署認定違反入出國移民法、兩岸人民關係條例，依法廢止其依親居留許可，並於25日離台。對此，民進黨立委沈伯洋也列出「武統言論界線」的分類，讓民眾分辨。

沈伯洋25日晚間表示，看到亞亞事件後，他依據發言者的身分、時機、受眾、密度等，進行武統言論界線的分類，「亞亞事實上在其中3個分類中都已經是嚴重狀態」、「大家來政治是想要來做事、來立法，來討論標準的，不是來當言論自由大師的」。

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者林敬旻攝）



身分：

發言人的身分不同，適用的規範嚴格程度也會有差異。

敵國人士>敵國申請歸化人士>一般外籍人士>一般外籍申請歸化人士>本國國民

言論樣態：

綜合考量言論內容的激烈程度、系統性發言與否、言論影響力。

號召暴力、持續鼓吹>一次性鼓吹暴力>單純意見表達

※商業利益下的意見表達,無論是否主張暴力,影響程度都高於自主言論

言論受眾：

受眾的身分與組成會影響言論效應危險程度。

對敵國或特定群體宣傳>公眾傳播>私人對話

言論時機：

發言所處環境的敏感程度、緊張程度與即時危險。

戰時>灰色地帶>法律敵對關係>承平時期