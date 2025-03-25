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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營「夜襲」闖關反戒嚴、反廢死公投　議事規則曝！綠營轟無效會議

▲▼ 柯建銘拐杖打到徐巧芯 。（圖／記者陳煥丞攝）

▲立法院會25日空轉一天後於晚上恢復開會，但綠委質疑會議無效。（圖／記者陳煥丞攝）

記者杜冠霖／台北報導

為反制大罷免，國民黨團提出反廢死、反戒嚴公投案，但連兩次院會因綠營為「游智彬案」杯葛無法處理，今（25日）院會表定6點休息後，晚上7點18分，大批藍委、立法院長韓國瑜回到議場進行處理，表決通過反廢死、反戒嚴公投提案，該兩案逕付二讀後交付協商，並於晚間8點要求官員回到立院備詢。對此，綠委痛批，國民黨違法通過公投案逕付二讀，「違法的會議，我們拒絕發言、拒絕表決，因為不能夠給違法的會議留下任何合法的可能。」

根據議事規定，散會時間已屆而議事未畢，主席得徵詢出席委員同意，酌定延長時間。而今日會議表定結束時間為晚上6點，因此若要延長會議，應於晚上6點前於議場內宣布。若舉行質詢時，延長至排定委員質詢結束為止，但今日院會並沒有進入質詢階段。

綠委郭國文表示，韓國瑜整天不見蹤影，什麼事都不處理，一直到過了晚上七點才慢慢回來說要開會。國民黨違法通過公投案逕付二讀後，晚上快八點竟然要把行政院長跟所有部會首長叫回來備詢？誰要陪你們違法亂政？韓國瑜自己上班時間不上班，把官員晾在國會空轉一天，現在才想要彌補他一天的無能，只是進一步證明他就是個兩光院長。

林宜瑾指出，今晚的立法院議場，正在上演一場國民黨和民眾黨合謀自導自演的所謂「會議」，正常會議時間不來開會、濫發記者採訪證導致中共同路人亂入立院的事情不處理，結果在國家閣員及民進黨立委們都依《立法院議事規則》規定時間離開議場後，立法院卻在晚間突然響鈴，韓國瑜則在國民黨立委們簇擁下上台宣布延長會議。

林宜瑾痛批，藍白兩黨毫無下限，完全不遵守民主法治國家最基本的制度規則，不想開會的時候怎喊、怎麼求就是不進議場，硬是要在人都走後惡搞議事。「國家資源是這樣讓你們濫用的嗎，國民黨遭罷免的柴火，果然都是自己加的。」

沈伯洋批評，國民黨用違法會議硬闖賣國公投，大罷免二階還沒成之前，擋不住國民黨賣國的決心。國民黨六點之後直接違法開會，錯誤使用第22條的規定，然後硬是表決，將離譜的公投案逕付二讀，「違法的會議，我們拒絕發言、拒絕表決，因為不能夠給違法的會議留下任何合法的可能。」

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