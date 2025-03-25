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鄰居爆亞亞「狂嫌台灣爛」家中掛滿五星旗　律師怒噴1句話

▲陸配亞亞召開記者會後離場遭抗議。（圖／記者林敬旻攝）

▲陸配亞亞遭移民署廢除依親居留許可，並被限期25日前離開台灣，事件引發社會關注。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

陸配「亞亞」劉振亞因在台灣發表武統言論，遭移民署廢除依親居留許可，事件引發社會關注。律師林智群25日曬出一張截圖，內文是一名自稱亞亞鄰居的網友指控，亞亞總在家門口掛滿五星旗，還經常嫌台灣多爛、多沒希望，根本不想待在台灣，讓林智群忍不住怒轟「吃我們的飯，還砸我們的鍋」。

林智群25日在臉書粉絲團貼出一張截圖，一名自稱是亞亞鄰居的網友聲稱對於亞亞的印象非常鮮明，因為亞亞家門口總是掛滿五星旗，而且每天早上都會大聲播放《義勇軍進行曲》，「因隔音不好，我在家裡聽得一清二楚，甚至已經到了能哼唱的地步」。

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鄰居還說，他有次真的受不了，決定上門找亞亞溝通，沒想到對方竟理直氣壯說「大家都是一份子，為什麼不能放」，接著還開始數落台灣，說台灣有多爛、多沒希望，根本不想待在這裡，他聽了心想，「如果真的這麼討厭，為什麼還要住在這呢？」

鄰居最後說，最近他從新聞上得知亞亞出事了，鏡頭前的亞亞講話還是一樣激動、語氣也沒變，感覺就像兩人在家門口吵架的翻版。

林智群看完文章後表示，「西國人談到台灣藝人時，最喜歡說：『不能吃我們的飯，還砸我們的鍋！』這句話還給你們」。

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