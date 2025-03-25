快訊／亞亞將離台　中華人權協會發聲「兒童有不與父母分離權利」

記者柯沛辰／綜合報導

陸配「亞亞」劉振亞因在台灣發表武統言論，遭移民署廢除依親居留許可，並下令在25日以前離開台灣。對此，中華人權協會25日發出聲明，強調「陸配人權也是台灣人權」，根據《公民與政治權利國際公約》與《兒童權利公約》，政府不應以其言論剝奪居留權，而是應優先考量兒童「不與父母分離」的權利。

中華人權協會聲明稿全文：

114年3月25日

本會認同中國時報社論對「陸配人權」的關切，並援引《公民與政治權利國際公約》與《兒童權利公約》，強調台灣應保障所有在台人士的基本權利，不分國籍、民族與地域。

自1987年開放兩岸通婚以來，台灣已有逾30萬陸配與百萬兩岸家庭。然而，內政部移民署近日針對3名曾發表涉及政治言論的陸配，撤銷其居留許可並限期離境，導致其與稚齡子女面臨分離。本會認為，此舉未符合比例原則，嚴重影響基本人權，恐加深社會對立，不利台灣自由民主形象。

即便當事人言論可能與台灣主流民意有所不同，政府仍應審慎評估行政措施的合理性與必要性。在保障言論自由的社會中，台灣刑法強調罪刑法定原則，對於思想或言論應以行政規範或社會秩序法處理，而非直接剝奪居留權。

此外，依據《兒童權利公約》，兒童享有「不與父母分離」的權利，政府應優先考量其最佳利益。聯合國亦強調，以移民拘留或家庭分離作為懲戒手段，違反人權標準與國際原則。

因此，本會呼籲政府依憲法保障言論自由，審慎處理相關個案，以避免社會撕裂，並維護兩岸民間情感，確保台灣作為民主國家的價值與形象。

▼亞亞今晚將出境 。（圖／記者黃彥傑攝）