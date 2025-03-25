亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」！送機人潮曝光　民眾聲援：加油

▲亞亞離境前跟老公、孩子擁抱道別，現場有許多民眾高喊「亞亞加油」。（圖／記者黃彥傑攝）



記者黃彥傑、柯振中／台北報導

陸配「亞亞」劉振亞被處分25日前離境，稍早她已現身松山機場，並且辦理完手續。她在離開前表示，會清清白白離開台灣、然後堂堂正正回來，接著前往搭機的路途中，有許多民眾高喊「亞亞加油」，現場畫面也隨之曝光。

亞亞辦理完登機手續後，在鏡頭前表達想法，經過與律師溝通，決定尊重台灣法律、不要回來時留下汙點，清清白白地出去、然後堂堂正正地回來。

▲▼亞亞離境前跟老公、孩子擁抱道別，現場有許多民眾高喊「亞亞加油」。（圖／記者黃彥傑攝）



亞亞表示，她的抗告流程尚未結束，無奈已經到了移民署限定的日期，希望她的抗告能夠早點提上日程，讓她堂堂正正回台。

▲▼亞亞離境前跟老公、孩子擁抱道別，現場有許多民眾高喊「亞亞加油」。（圖／記者黃彥傑攝）



最後亞亞說，之所以離開，並非覺得自己有錯，而是尊重台灣的法律程序。自從這次事件爆發以後，她陪伴小孩的時間變得很少，希望最後的時光能再陪陪小孩。

▲▼亞亞離境前跟老公、孩子擁抱道別，現場有許多民眾高喊「亞亞加油」。（圖／記者黃彥傑攝）



就在亞亞結束談話，踏上登機之路後，旁邊立即有許多民眾聲援，大喊「亞亞加油」，現場擠滿大量圍觀的群眾，場面十分壯觀。

▲▼亞亞離境前跟老公、孩子擁抱道別，亞亞的女兒抱著媽媽痛哭。（圖／記者記者黃彥傑攝）

