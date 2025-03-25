比亞迪營收首超特斯拉！　擬分紅約550億元

▲比亞迪。（圖／路透，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

由於銷量強勁成長，比亞迪2024年營收和利潤均保持三成左右的增速，其中營收達7771.02億元（人民幣，下同），首次超越美國電動車廠特斯拉（Tesla）的976.9億美元（約合人民幣7085億元）。

《澎湃新聞》報導，3月24日，比亞迪公告2024年實現營業收入7771.02億元，年增29.02％；2024年淨利潤402.54億元，年增34％；基本每股收益13.84元。

據公告，比亞迪擬向全體股東每10股派發現金紅利39.74元（含稅），現金分紅金額約120.77億元（約合新台幣549.6億元）。

2024年特斯拉營收為976.9億美元，這意味著2024年比亞迪營收首次超越特斯拉。

▼美國電動車大廠特斯拉。

比亞迪的汽車、汽車相關產品及其他產品業務的收入約6173.82億元，年增27.70％；手機零件、組裝及其他產品業務的收入約1596.09億元，年增34.60％；佔集團總收入的比例分別為79.45％和20.54％。

毛利率方面，比亞迪手機相關業務的毛利率為8.34％，年減3％；汽車相關業務毛利率則高達22.31％，年增1.29％。

銷量方面，比亞迪2024年全年新能源汽車累計銷量為427.21萬輛，年增41.26％。其中比亞迪乘用車累計銷量為425.04萬輛，去年累計為301.29萬輛，年增41.07％。出口方面，比亞迪海外全年累計銷量40.77萬輛，年增71％。

據中國汽車工業協會數據，2024年比亞迪新能源汽車市佔率進一步提升至33.2％，年增1.3個百分點。比亞迪蟬聯中國汽車市場車企銷量冠軍、中國汽車市場品牌銷量冠軍和全球新能源汽車市場銷量冠軍。