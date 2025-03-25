感冒為何要多喝水？ 醫曝免疫重要關鍵：「這溫度」最理想

▲醫師張家銘表示，感冒喝水是提供戰略物資給免疫系統，幫忙它打仗。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

水是身體健康的良藥，許多人在感冒期間更會頻繁飲水。對此，張家銘醫師從免疫學角度解釋，喝水其實是給免疫系統最關鍵的支援補給，因為感冒痊癒主要依靠人體免疫系統運作，而那句常被視為老生常談的「多喝水」建議，實質上是蘊含分子醫學智慧的免疫支援指令，當理解水分在體內參與的免疫機制後，人們會意識到喝水不僅是補充水分，更是為對抗病毒的免疫系統提供戰時後勤支援。

張家銘醫師昨（24日）在臉書發文衛教，病毒入侵時免疫系統會釋放IL-6、TNF-α等發炎細胞激素，引發血管擴張與體溫上升等反應，這個過程會導致水分大量流失。若未能及時補水，可能造成血液黏稠、循環受阻，甚至影響汗腺排汗功能，使發燒患者陷入「退不了燒」的困境。他強調，喝水不只是在退燒，而是讓免疫系統有能力完成它原本就會做的事。

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在呼吸道防禦方面，張家銘醫師指出，黏膜屏障的正常運作完全仰賴水分維持。當身體缺水時，黏液會變得濃稠，纖毛擺動效率降低，反而有利病毒滯留與向下感染。因此喝水不僅解渴，更是維護第一道免疫防線的重要措施。

張家銘醫師補充，感冒藥需透過肝腎代謝排出，整個過程都需要充足水分協助。缺水狀態就像清潔系統癱瘓，不僅影響藥效，還可能增加副作用風險。此外，他特別提到感冒時的疲憊感與腦霧現象，其實與細胞脫水密切相關，補水才能有效緩解神經細胞的缺水狀態。

至於水溫選擇，張醫師建議飲用37至45度的溫開水最理想，他解釋冷水進入呼吸道會讓血管收縮、纖毛功能下降，還可能讓痰更黏、病毒更容易卡住。也有研究發現，冷刺激可能降低局部免疫反應，反而拖延恢復時間。而接近體溫的溫水則能促進循環且不刺激腸胃，是最溫柔也最科學的補給方式。

最後張家銘醫師也強調，人體自癒力需要適當條件才能發揮作用，而水分正是其中最基礎卻常被忽略的關鍵元素。水份不僅是免疫反應的啟動器，更是修復過程的催化劑與代謝廢物的搬運工。充足的水分補給，能讓身體在最佳狀態下啟動自我修復機制，重新回歸健康平衡。

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