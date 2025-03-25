特斯拉歐洲銷售狂瀉45％！　被福斯、BMW、中國車企超車

▲馬斯克積極向川普靠攏，引發部分市場對特斯拉的反彈與投資人疑慮。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）2月在歐洲的銷量大幅下滑，較去年同期暴跌44％，引發市場關注是否與執行長馬斯克（Elon Musk）近期高調參與政治、成為川普政府要角有關。分析指出，消費者可能因馬斯克的爭議言行出現反感情緒，導致買氣下滑。

根據市場研究機構Jato Dynamics資料，特斯拉2月在歐盟25國、挪威及瑞士等國合計僅售出不到1.6萬輛新車，市占率降至9.6％，為5年來2月最低。1月銷售表現同樣慘澹，年減45％，從2024年同期的1萬8,161輛降至僅9,945輛。

不過，英國市場情況略有不同。英國汽車製造與貿易協會指出，特斯拉2月在當地的新車登記量反而成長近21％，其中Model 3與Model Y分別為英國市場第2與第3熱銷車款，僅次於Mini Cooper。

外界開始檢視馬斯克的政治立場是否影響特斯拉品牌形象。自加入川普（Donald Trump）政府後，馬斯克不僅公開支持德國極右翼政黨AfD，還在保守派大會上揮舞「民主電鋸」，並指控英國工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）等政要掩蓋未成年性侵醜聞，引發爭議。部分特斯拉展間甚至成為抗議目標。

然而分析師也指出，特斯拉近期銷售波動除了政治因素，亦可能受到產品調整影響。Jato Dynamics全球分析師穆尼奧斯（Felipe Muñoz）表示，特斯拉目前正處於轉型階段，不僅面對馬斯克政治角色帶來的風險，也遭遇來自電動車市場競爭者的強烈挑戰。「特斯拉正在逐步汰換主力車型Model Y舊款，準備推出新版本。對於車款選擇不多的品牌來說，車型更替會特別影響登記數。」

其他電動車品牌則趁勢突圍。Volkswagen 2月純電車銷量年增180％、逼近2萬輛；BMW與Mini合計銷售達1萬9,000輛。中國電動車品牌比亞迪（BYD）在歐洲市場也表現不俗，單月銷量突破4,000輛，年增94％。

根據獨立數據，比亞迪去年全球電動車銷售總額突破1,000億美元（約新台幣3.2兆元），已正式超越特斯拉，成為全球營收最大的電動車企業，凸顯特斯拉在全球市場面臨日益嚴峻的競爭與挑戰。