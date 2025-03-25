「台灣人應該反併吞、反侵略」　黃暐瀚嘆：國民黨這幾年好像都忘了

▲陸配亞亞。（圖／翻攝抖音）

記者郭運興／台北報導

陸配網紅「亞亞在台灣」劉振亞日前因在台發表武統言論，遭移民署處分25日前離境。劉振亞24日受訪表示，決不認錯，也不會主動離開。對此，媒體人黃暐瀚表示，主張統一的人，應該呼籲對岸用制度、用願景，說服台灣民眾，讓台灣人用選票，透過民主程序「接受統一」，而不是硬扯「武統也是言論自由」。他提到，台灣人都應該「反侵略、反併吞」，這也是過去國民黨執政的「金鑰」，不知為什麼，這幾年好像都給忘了。

黃暐瀚表示，結束「動員戡亂時期」（1991-5-1）、終止「國統會」與「國統綱領」運作之後（2006-2-27），台灣早就已經放棄「反攻大陸」，沒有要打中國了，只要對岸「放棄對台動武」，兩岸就不會「發生戰爭」，自然可能「和平共榮」。

黃暐瀚表示，主張統一的人，應該呼籲對岸用制度、用願景、用理念，說服台灣民眾，讓台灣人民用選票，透過民主程序「接受統一」，而不是歪樓硬扯「武統也是言論自由」。

提到「2022年美國國會議長裴洛西訪問台灣，對岸打飛彈越過台北上空」，黃暐瀚直言，這算什麼？就像有個「同學、朋友」來家裡訪問，所謂「家人」就恐嚇要打，動手想殺，這算什麼「家人」？

黃暐瀚說，所以自己三年前才會說「找不到拒絕裴洛西訪問台灣的理由」。身為主權獨立的國家，面對大國議長來訪，還得「中共同意」？那台灣還算什麼「主權獨立的國家」？世界各國元首訪問中國時，台灣也從未打飛彈越過北京上空，以示「抗議」。

黃暐瀚認為，對台文攻武嚇，是中國的無理，不是台灣的過錯。台灣2340萬人承受的兩大壓力來源（軍事威脅與國際打壓），都來自對岸，不管你對兩岸未來的想像是「統一」還是「各自獨立」，台灣人都應該「反併吞」（護主權）、「反侵略」（不要戰爭），除非你期待「境外敵對勢力、武力犯台」。

最後，黃暐瀚強調，1996年、2008年，國民黨都「反侵略」、「反併吞」，總統大選，大獲全勝。2012年的主Key是「愛台灣」，雖贏得不多（80萬票），依舊贏得政權。歷史可鑒，「反侵略、反併吞、愛台灣」是過去國民黨執政的「金鑰」，不知為什麼，這幾年好像都給忘了。

▼政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）