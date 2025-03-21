停火協議破裂！以色列重啟加薩攻勢致504死　哈瑪斯首發火箭彈反擊

▲加薩建築被毀壞畫面曝光。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

以色列本周恢復對加薩的軍事攻勢，結束了2個月來的停火，並造成數百人傷亡。作為回應，哈瑪斯20日首次向以色列發動火箭彈攻擊，標誌衝突進一步升級。以色列政府指責哈瑪斯未遵守修訂後的停火條款，哈瑪斯則指控以色列總理納坦雅胡單方面破壞停戰。

據CNN報導，以色列於18日重啟軍事行動，先對加薩發動密集空襲，隨後在19日展開地面攻勢，對加薩走廊中部和南部進行有針對性的地面行動，封鎖加薩的主要南北通道。加薩衛生部通報，自新一輪攻勢開始以來，巴勒斯坦已有504人喪命，其中包括近200名兒童。

3月20日，哈瑪斯旗下武裝團體卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）表示，他們朝特拉維夫發射了火箭彈，以回應以色列對加薩平民的「屠殺」。以色列軍方也證實攔截了一枚從加薩發射的火箭彈，另外2枚則落入空曠地帶，未造成傷亡。

報導稱，這是哈瑪斯自以哈簽訂停火協議以來，首次發動的火箭彈攻擊。與此同時，葉門激進組織「青年運動」（Houthis，又譯胡塞武裝）也以聲援哈瑪斯為名，向以色列發射了一枚彈道飛彈，但被以軍成功攔截。目前，納坦雅胡政府面臨國內壓力，數千名以色列民眾19日在國會外示威，反對戰爭持續，並指責納坦雅胡為維持極右翼執政聯盟重啟攻勢。