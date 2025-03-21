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傳埃及願意接納50萬加薩人　暫時安置西奈半島北部城市

▲▼ 加薩走廊。（圖／路透）

▲外傳埃及願意接收50萬名加薩人。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

在加薩走廊戰火重燃之際，外傳埃及總統其他阿拉伯地區領袖們表示，作為加薩重建一環，埃及願意接納50萬名加薩人，暫時安置在西奈半島北部指定城市。

以色列時報報導，這則消息是由黎巴嫩媒體「Al-Akhbar」在21日披露，此舉需要為想離開的加薩人開放西奈與加薩之間的邊境口岸。

埃及總統塞西（Abdel Fattah El-Sisi）所言是近期在沙烏地阿拉伯與卡達會晤期間提到。現階段尚無其他來源證實此消息。

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