聯合國加薩據點被炸1死5傷　以色列否認攻擊

▲聯合國加薩據點遇襲,傷者送醫。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

加薩中部迪爾巴拉(Deir al-Balah)聯合國據點19日遇襲爆炸,造成一名聯合國工作人員死亡,另外5人受傷,傷者傷勢嚴重。針對這起事件,以色列否認發動攻擊。

BBC引述聯合國項目事務署(UNOPS)的說法指出,事發於當地19日上午11時30分左右,有一枚爆裂物被投置或發射至該建築物,並在建築物內部爆炸。已知遇襲據點為聯合國住宿設施。

UNOPS負責人席爾瓦(Jorge Moreira da Silva)指出,不清楚這起事件是由空投武器、砲彈或是火箭彈造成,聯合國正在收集更多訊息並確認細節,但絕非聯合國人員清除未爆彈導致,「這不是意外,這是一起事件」,且襲擊行動違反國際法,聯合國人員及場所必須受到各方保護。

聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)強烈譴責這起攻擊事件,呼籲進行全面調查,「今天這場致命襲擊,使自2023年10月7日以來在加薩遇害的聯合國工作人員增至至少280人」,所有軍事行動都必須尊重且優先保護平民。

聯合國項目事務署的加薩團隊在當地進行人道主義工作,為平民提供援助,包括提供燃料等基本物資、協助清除地雷與爆裂物。

不過以色列國防軍已於19日透過聲明指出,以軍並未對聯合國據點發動攻擊。

