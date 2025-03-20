聯合國加薩據點被炸1死5傷　以色列否認攻擊

▲聯合國加薩據點遇襲，傷者送醫。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

加薩中部迪爾巴拉（Deir al-Balah）聯合國據點19日遇襲爆炸，造成一名聯合國工作人員死亡，另外5人受傷，傷者傷勢嚴重。針對這起事件，以色列否認發動攻擊。

BBC引述聯合國項目事務署（UNOPS）的說法指出，事發於當地19日上午11時30分左右，有一枚爆裂物被投置或發射至該建築物，並在建築物內部爆炸。已知遇襲據點為聯合國住宿設施。

UNOPS負責人席爾瓦（Jorge Moreira da Silva）指出，不清楚這起事件是由空投武器、砲彈或是火箭彈造成，聯合國正在收集更多訊息並確認細節，但絕非聯合國人員清除未爆彈導致，「這不是意外，這是一起事件」，且襲擊行動違反國際法，聯合國人員及場所必須受到各方保護。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）強烈譴責這起攻擊事件，呼籲進行全面調查，「今天這場致命襲擊，使自2023年10月7日以來在加薩遇害的聯合國工作人員增至至少280人」，所有軍事行動都必須尊重且優先保護平民。

聯合國項目事務署的加薩團隊在當地進行人道主義工作，為平民提供援助，包括提供燃料等基本物資、協助清除地雷與爆裂物。

不過以色列國防軍已於19日透過聲明指出，以軍並未對聯合國據點發動攻擊。