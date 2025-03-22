川普政府急了！砸10億搶救蛋荒　數億顆雞蛋將進口美國



▲美國農業部長羅琳絲（Brooke Rollins）。（圖／達志／美聯社）

文／CTWANT

美國川普政府正計劃從土耳其和韓國進口數百萬顆雞蛋，並與更多國家進行協商，以緩解國內因禽流感疫情所導致的蛋價高漲問題。美國農業部長羅琳絲（Brooke Rollins）在白宮對記者表示：「短期內我們正在談論的是數億顆雞蛋的進口。」

此前，川普政府已宣布1項價值10億美元的計劃，以應對肆虐的禽流感疫情。其中5億美元用於生物安全措施，約1億美元用於疫苗研發，4億美元用於農民財務救助計劃。此外，政府也將免費為商業蛋雞養殖場提供諮詢服務，並支付高達75%的費用幫助防止禽流感蔓延。

據悉這場疫情迫使美國農民撲殺了數千萬隻雞。儘管川普總統在競選中承諾降低物價，但美國過去1年的蛋價已飆升了65%以上，預計到2025年底還將上漲41%。

羅琳絲表示，她的部門正在與其他國家進行協商，以確保新的雞蛋供應來源，但並未具體說明是哪些地區，「希望幾個月後，當我們的雞隻數量恢復，且雞蛋產業重新運轉時，我們就能依靠國內的蛋雞產業，並將這些雞蛋上架銷售。」

據法新社報導，波蘭和立陶宛的家禽協會21日表示，美國大使館也已與他們聯繫，討論可能的雞蛋出口事宜。波蘭國家家禽和飼料生產商協會主任加夫隆斯卡（Katarzyna Gawronska）告訴法新社：「早在2月份，美國駐華沙大使館就詢問我們，波蘭是否有興趣向美國市場出口雞蛋。」

針對打擊禽流感疫情的10億美元計畫，羅琳絲解釋：「我們預計投入大量資金，在全國範圍內進行審計，使農業部可以幫助這些蛋雞公司保護他們的雞舍……自從我們開始落實這些政策以來，已經看到禽流感疫情顯著降溫。」

儘管H5N1禽流感多年來一直在美國家禽群中傳播，但2022年開始的疫情對農場造成了嚴重破壞，導致超過1.56億隻鳥類死亡，並使雞蛋價格飆升。蛋價成為川普去年總統競選中的1個焦點，他試圖利用選民對通膨的不滿來獲取政治利益。

在本月初向美國國會發表的演講中，他也將雞蛋價格飆升歸咎於前總統拜登（Joe Biden），「拜登讓雞蛋價格失控，而我們正努力讓它下降。」

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