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質疑柯建銘性別歧視　陳智菡：若出於柯文哲之口會被怎樣出征？

▲▼民眾黨團院會前記者會 黃國昌 陳智菡。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立法院黨團主任陳智菡。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨團總召柯建銘近來評論台中市長盧秀燕，先是稱「要盧媽媽回家」，接著又說「選總統『不是當媽媽型的』，他是要面對國家總體挑戰」，並稱盧秀燕既然是盧媽媽就「暫時沈潛當個媽媽就好」。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡說，民進黨男性領導人充滿刻板偏見歧視，「這番話如果是出於柯文哲之口，會被怎麼樣的出征？」

陳智菡說，昨天民眾黨委員們受訪完，換民進黨總召柯建銘上場，「他看到我還在，三度要我『好好聽清楚』，承蒙柯總召欽點，我全程聆聽教誨、仔細筆記」。

陳智菡提到，昨天記者詢問「要盧媽媽回家」的發言是不是失言？柯總召否認，他說他都是「善意」，他要好好解釋，原文如下，「選總統是要Charisma（領袖魅力）的，選總統『不是當媽媽型的』，他是要面對國家總體挑戰⋯⋯ 盧秀燕既然是盧媽媽，妳『暫時沈潛當個媽媽就好』」。

陳智菡表示，她身分已不是記者，不適合直接舉手發問，但心中充滿疑惑，柯總召究竟是根據什麼樣的數據分析、性別研究，得出「女性不能面對國家總體挑戰」的結論？然後什麼叫「妳就暫時沈潛當個媽媽就好」？

陳智菡提到，過去在北市府工作，台北市推廣「特色公園」就是因為一群媽媽們的倡議，希望孩子不要只在罐頭公園裡成長而產生；人行安全的議題、要求北市機車全面退出騎樓，也是因為許多「媽媽」不願推著嬰兒車、輪椅猶如日日百米障礙挑戰，而勇敢舉手爭取。

「許多研究都發現，女性政治人物不只會為婦女發聲，也更會兌現自己的承諾、化言語為行動。」陳智菡說，過去希臘、葡萄牙和瑞士出現愈來愈多的女性民代，國家的教育投資也隨之增加，全世界各地女性參政後帶入的視角與大數據，也逐漸扭轉了過去充滿嚴重的性別資料缺口，減少政策中的性別歧視。

「再說了，誰說『媽媽是沈潛的選項』？」陳智菡表示，很多女性朋友決定離開職場回歸家庭照顧孩子，不少是因為多了媽媽身分後，她們必須「割讓出更多時間，承擔更多工作」，因為傳統觀念還是支持「男主外、女主內」，用「媽媽比較細心溫暖」，協助男性更順理成章卸除對家庭的責任。

陳智菡直言，柯建銘總召用「沈潛」來形容一個回歸家庭的母親，說明了這位在民進黨內拔尖的男性領導人，根本不了解家務工作的沈重繁忙壓力，他可能還以為媽媽待在家裡都在打毛線、追劇、不事生產 ，而這種刻板偏見所帶來的歧視，正是許多女性寧可切割燃燒自己生活，也要努力參政的理由。

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