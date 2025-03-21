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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

白營稱競選小物是商業收入　監察院打臉：柯文哲7年前就知是政治獻金

▲▼柯文哲抵達北檢。（圖／記者湯興漢攝）

▲前民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

前民眾黨主席柯文哲去年政治獻金爭議連環爆，包含木可公關、時樂尼奧、KP演唱會等多筆帳目出現假帳、虛報問題，柯也率全體黨公職鞠躬道歉。而監察院日前昨查核完畢，總計逾2萬筆收支違法，裁處罰鍰374萬元、沒入5579萬3888元。對於民眾黨質疑查核時間、只查柯文哲、不給補正、競選小物非政治獻金等問題，監察院一一澄清，外界也質疑裁罰柯文哲是為拯救監察院預算，監察院回應，裁處之罰鍰及沒入，都是「歲入」，監察院依法悉數繳交國庫，請勿混淆。

對於小草質疑，查核報告在柯文哲開庭前一天公布，是幫檢方添柴火？監察院回應，監察院廉政委員會會議每月開會時間固定，除遇國定假日外並無特例，監察院廉政委員會固定於每月第三週的星期三上午召開會議。有關「113年總統、副總統選舉擬參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金會計報告書收支情形」查核案之調查報告，於114年2月間完成。

監察院指出，原已依程序提列於廉政委員會114年2月19日例會討論，惟逢被查核人柯文哲尊翁於同年月17日仙逝，基於人道之考量，延至114年3月19日例會列案。外界揣測係為柯文哲首次刑事開庭助攻檢察官之說，並非事實。

外界質疑只查柯文哲，不敢查賴清德？監察院解釋，監察院對每屆總統及立委擬參選人政治獻金會計報告書之查核，常態以選舉結束之次年辦理，有關總統、副總統選舉、立法委員選舉申報之政治獻金會計報告書收支查核，歷來監察院公職人員財產申報處均於選舉結束後之次年辦理。惟「113年總統、副總統選舉擬參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金會計報告書」於113年7月間經公開於監察院政治獻金公開查閱平台後，其申報內容引起關注，監察院接續收到多件檢舉案。

監察院指出，復有台灣民眾黨於113年8月10日發布新聞稿具體承認所申報之政治獻金支出逾新台幣900萬元確如尼奧公司及時樂公司指控不存在之事實，因而該會計報告書提前於113年8月12日派員查核，並依法裁處。至於113年其他各組總統副總統、113年立法委員選舉擬參選人申報之會計報告書，公職人員財產申報處均將循例於114年4月提出查核計畫，並於廉政委員會審議後派案查核，併予敘明。

對於民眾黨立委黃珊珊批評監察院不讓更改、補正，監察院強調，會計報告書一啟動查核程序，即無申請更正之餘地，政治獻金查核準則第5條第1項明定，監察院查核政治獻金之收支情形，係以「查核程序開始時之資料」為準，此規定係為避免申報人於申報後不斷更正會計報告書，致生查核標的無法確定之爭議。柯文哲案自113年8月12日派查後，即不容申報人於查核程序開始後再以誤繕、誤植、漏列、錯登、疏誤、重複列報為由，申請更正。

監察院指出，有關柯文哲代理人所稱漏報、短報請求更正以增列支出乙節，監察院自難同意。況以113年總統立委選舉的會計報告書之申報於113年4月15日截止，總統擬參選人柯文哲之政治獻金會計報告書於同年4月8日經監察院退回後，遲至同年7月3日始完成更正申報，監察院已給予寬限近3個月的充裕時間足以發現錯誤，實無迨至引發大眾質疑假帳之爭議後，始稱發現短報、漏報並要求更正之理。

至於民眾黨團主任陳智菡稱，競選小物是商業行為，非政治獻金，監察院指出，柯文哲在107年參選台北市長時就曾以販售小物募集選舉經費，根據風傳媒107年8月18日報導「學姊也來了！柯文哲半天募資4000萬　募款小物面交卻一度等嘸人」，內文提及，「學姊黃瀞瑩也花了1000元參與募資，在下午2點多到場領取小物」，如查詢政治獻金公開查閱平台，尚能看到柯文哲誠實申報黃瀞瑩捐贈政治獻金1000元之個人捐贈收入。

監察院指出，既然如此，何以到了113年參選總統，同為販售競選小物，就變成木可公司之商業收入而非政治獻金？其間差別在於是否願意遵法奉行。

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