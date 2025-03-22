藍白酸卓揆「覆議院長」　卓榮泰曝原因：信不信我繼續提？

▲行政院長卓榮泰。（圖／翻攝民進黨直播）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（22日）舉辦「人民是頭家」政策宣講會花蓮場，據統計，現場已經超過4千民眾湧入，外圍同樣有罷團擺攤串聯，行政院長卓榮泰致詞時直言，他常常被揶揄是提最多覆議的院長，沒有錯，已經提五個了，「你相不相信我還會繼續提？只要藍白繼續違法亂政、破壞憲法、侵害人民權益、不顧地方發展，再提法案我就再提覆議。」

行政院長卓榮泰、主計長陳淑姿、陸委會主委邱垂正、工程會主委陳金德、職棒球星陳義信、立委王義川、立委沈伯洋、立委陳培瑜、秘書長林右昌、發言人戴瑋姍今出席民進黨「人民是頭家」政策宣講會花蓮場。

卓榮泰致詞時表示，自己常常被揶揄是提最多覆議的院長，沒有錯，已經提五個了，你相不相信我還會繼續提？只要藍白繼續違法亂政、破壞憲法、侵害人民權益、不顧地方發展，再提法案我就再提覆議。

卓榮泰強調，他不是愛提覆議，提出覆議我要在那邊站兩三天，被立委一個一個罵，還要被拍桌踹椅、大小聲，但為了國家、人民，我願意站在那個地方，把憲法、人民、國家拿出來。覆議是我的責任也是義務，因為藍白有12項荒謬發明，阻礙國家正常進步。

對於預算刪減，卓榮泰指出，這12項窒礙難行講過很多次，但藍白並不想聽，一樣投反對票，我只好跟全國人民說，行政院是全中華民國唯一有權利提出覆議機關，「自己一定嚴守憲政機關角色，為人民、國家提出覆議，我不會怕的啦！」

卓榮泰批評，藍白用最粗暴方式審預算，數字兜不攏，統刪939億，但立法院怎麼刪都只有303億，另外6百多億要行政院自己刪，這種預算案也送出來，請問我要去哪裡生？如果我有6百多億能刪，行政院本來就不應該編這些錢，立法院如果沒本事刪那麼多，還要行政院自己刪，不可能。

卓榮泰說明，這次刪的幅度是往年六倍，報復式刪除特定機關水電、業務費，公務車沒有刪、但刪掉油錢，請問這樣車子能開嗎？藍白說都沒有刪主要計畫經費，沒有錯，但藍白把辦理計畫的業務費全部刪掉，沒有一個機關受的了。

他也質疑，藍白甚至刪得比部會編的還多，編一億可以刪一億兩千萬。很多立委也不知道自己刪了什麼，立委可以不負責任亂砍亂刪嗎？刪過頭還可以再砍再刪嗎？他們就是要讓人民不安、怨嘆政府，讓社會裂痕又深又長，拖住國家進步腳步，把責任怪給中央政府。

