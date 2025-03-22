柯文哲USB「不雅片」引關注　網曝YT打開都是李多慧

記者黃翊婷／綜合報導

台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲捲入京華城弊案，20日他在法庭上控訴被檢察官誆騙查扣的USB隨身碟藏有不雅影片。這個爭議意外引發網友們對於柯文哲到底會看什麼影片的討論，結果挖出在2023年、2024年間，柯就說過喜歡韓籍啦啦隊女神李多慧，連坐車都會看李多慧跳舞的影片，甚至說出「我打開YouTube怎麼都是李多慧？奇怪了」等話。

▲李多慧。（資料照／記者黃克翔攝）

柯文哲20日在法庭上控訴，檢察官誆騙他被查扣的隨身碟裡藏有「不雅影片」，甚至揚言「若不認罪，就要交給法院，公開給社會大眾，這樣對你不好」。柯文哲所說的隨身碟，是在2024年底被檢察官查扣的物品，內容確認有部分柯的私人書信、成長紀錄，還有「與柯文哲本人無關的清涼影像」。

對於柯文哲指控北檢用不雅影片要脅一事，法務部長鄭銘謙回應，個案法案審理中，審理部分尊重台北地院，至於有些問題需要的話，北檢會適時說明。相關新聞報導公布之後，意外掀起網友們對於柯文哲究竟會看什麼影片的討論，結果很快就有網友挖出，柯文哲在2023年、2024年間就說過喜歡韓籍啦啦隊女神李多慧，甚至在參加網路節目錄影時，將李多慧排在美女排行榜第一名。

▲柯文哲會在YouTube上看李多慧的影片。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲）

而柯文哲的YouTube頻道也有一段影片，柯文哲接受採訪時，直言「你們韓國，我現在最喜歡的是李多慧」，他還被自己的團隊目擊連坐車都在看李多慧的跳舞影片。當時柯文哲困惑表示，「我都不曉得為什麼，我每次看YouTube，它就自動推播到很前面，我打開YouTube怎麼都是李多慧？奇怪了。」結果被團隊吐槽「我看你是不懂演算法」。

▼網友們連柯文哲當時坐車看的李多慧跳舞影片都找到了。