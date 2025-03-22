陳佩琪反思「悍妻」形象　聞「柯文哲有血尿」超擔心

▲台北地院審理京華城案提訊柯文哲，柯媽媽何瑞英與陳佩琪到庭旁聽 。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北地檢署20日開庭審理民眾黨前主席柯文哲涉入的京華城弊案、政治獻金侵占案，首次提訊柯，而柯庭上火力全開痛斥檢方辦案手段。柯的妻子陳佩琪今（22日）在臉書表示，會讓先生在法庭上說「佩琪家教甚嚴」，自己也該檢討，但夫妻之間互相約束、彼此關心本是人之常情。陳也提到，那天在庭上聽聞律師說先生有血尿，還會晚上痛醒，仍讓她擔憂不已。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日偵查終結，依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪起訴柯文哲等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。北院20日再開準備程序庭，並首次提訊柯文哲。

陳佩琪今在臉書說，記得之前有次先生對外說，「佩琪說啊，要是離婚，我只有身上的內衣褲是我的，其他都是她的，所以不敢離婚啦」，可能覺得心裡很受傷吧，有機會就對外訴苦一番。

陳佩琪表示，有時想想，和先生結婚35年來，自己對他是不是太嚴苛了？這樣講的確很傷人，難怪先生在法庭上說「佩琪家教甚嚴」，稱自己也該檢討才對。

陳佩琪還說，自己的悍妻形象還不只於此，有次先生吃完早餐，伸伸懶腰，一不小心鮪魚肚就凸出來了，「我眼尾餘光斜斜飄過去，他立刻警覺老婆就快發飆了，立刻把凸肚縮回去，還低頭刻意把皮帶拉緊好掩飾一下」。

陳佩琪表示，記得曾在影片還是新聞中看到賴總統的夫人會節制先生吃甜食，會做無糖餅乾給他隨身攜帶，夫妻之間會互相約束、彼此關心身體本是人之常情。

但陳佩琪也提到，那天在庭上聽聞律師說先生有血尿，還會晚上痛醒，仍讓她擔憂不已。