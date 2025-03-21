京華城開庭冷對柯文哲砲火　檢用「2015柯市長」打臉：不勝唏噓

▲柯文哲涉收賄、圖利京華城案，目前羈押禁見，日前出席父親柯承發的告別式。（圖／民眾黨提供）

記者黃哲民／台北報導

台北市前市長柯文哲被控任內涉收賄、圖利京華城案，台北地院昨（20日）開庭審理6小時，柯情緒數度起伏，狂轟檢方「羅織罪名」、淚吼檢方「不要臉」，又以霸氣阿北口吻保證「絕不會逃亡」，檢方用證人證詞逐一駁斥柯，並以過去的柯打臉現在的柯，指他「有錢就收」、「進市長室的行情差不多是300萬元」，今昔對照「不勝唏噓」。

柯文哲昨傍晚5點15分開始庭訊，他否認犯罪，批檢方「誣陷」、「羅織罪名」，並爆料偵辦檢察官林俊言誆他被查扣的隨身碟裡藏有「不雅片」、要他認罪否則交給法院公布給社會大眾，柯激動落淚，怒吼檢方「就是要毀滅我的人格」、「不要臉」，更害他未能在父親離世時隨侍在側、「我要怎麼原諒你們（指檢方）？我恨你們！」

柯文哲的激情感染不少旁聽的台灣民眾黨支持者，全程旁聽的柯媽何瑞英、柯妻陳佩琪跟著他笑、陪著他掉淚，還有1名旁聽男子難忍壓抑氣氛，起身大喊「我也不相信（檢方）！我聽不下去了！」語畢憤怒離開法庭。

▲柯文哲母親何瑞英（左）與妻子陳佩琪（右），20日到台北地院全程旁聽柯文哲開庭到深夜11點 。（圖／記者李毓康攝）

法官數度提醒柯文哲有話對法官說就好，莫為難依法執行職務的檢方公訴團隊。晚間9點20分起，法官改為進行延押訊問程序，柯回復「霸氣阿北」模樣，反覆強調「絕不會逃亡」、「就算死在裡面（看守所）也不會逃！」、「只要小草不放棄，我就不會放棄！」等語。

公訴檢察官喊話柯文哲別污衊檢察機關、別侮辱司法公務員，應正視自己違法給予京華城容積獎勵、圖利業者逾100億元不法利益的錯誤，且決策過程中，已有多名部屬提醒有違法之虞，例如認罪的前副市長彭振聲曾說擔心會害公務員坐牢，並埋怨柯命他擔任PM（專案經理人）「不就是球員兼裁判」。

此外，認罪的都委會執行秘書邵琇佩證稱，本案因市長交辦、只能照辦，被長官逼急了，她只能透過創設容獎解套。而都委會另位時任執秘劉秀玲因反對京華城比照都更取得容獎，當面被應曉薇飆罵，柯卻沒挺自己的官員。

檢方指上述證詞，顯示柯文哲任內不但很清楚京華城的爭議，更具體下指令，讓承辦的部屬蒙受極大壓力，卻法庭上把自己說成什麼都不知道的市長，明顯在裝傻，「除非收太多錢、記不清」，而從柯被查扣的親筆Excel檔案，更可見柯「有錢就收」，且「有錢就能進市長室，行情差不多是300萬元」。

檢方說的是柯文哲2022年10月24日，在市長室踩飛輪，收下陳盈助派人送來裝在紙袋裡的300萬元捐款情節。檢方指柯供稱記載金主捐錢紀錄用意，是「至少要知道誰有幫助過我們」，但柯以往曾罵財團「拿刀叉吃人肉」，任內卻收財團的錢，最不應該的，是收沈慶京的錢幫護航。

▲柯文哲否認檢方所有指控，反批檢方誣陷、羅織罪名。（資料照／記者黃哲民攝）

柯文哲始終否認檢方從Excel檔案找到的「2022/11/1-姓名小沈-數字1500-經理人沈慶京」欄位，代表他曾收沈給的1500萬元，批檢方拼湊金流，卻無法舉證交付的時間地點。

檢方指柯文哲2023年11月3日，傳訊息給民眾黨立委黃姍姍「威京小沈已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」，沈慶京到底給過什麼，是本案以政治獻金之名酬謝讓陳情案列入議程的210萬元，還是報答通過違法容獎20%的1500萬元，柯應說清楚。

此外，檢方舉出柯文哲2022年底卸任市長回任台大醫師，2023年再從台大退休後，傳訊息給沈慶京稱「沈董好久不見，我從台大退休，換新手機09XX，我4/8要到美國，回來再拜訪你，最近一切順利嗎？需要立委或新竹市協助的，可告知」，柯將立委當成私人交際籌碼，可證與沈的交情。

檢方全程以平緩語調迎擊柯文哲，最後用柯2015年擔任市長時，批時任總統馬英九擔任台北市長時「對於美河市、大巨蛋這種幾百億的東西，你跟社會說不知道、不清楚，天啊，那你知道什麼？你自己去跟人民解釋吧！」對照今日的柯，「不勝唏噓」。

檢方昨沒當庭回應柯文哲爆料被誆「隨身碟藏有不雅片」一事，但備妥柯應訊光碟與譯文，聲稱若法官同意，當場就可播放勘驗，並指柯去年被偵辦前，透過同黨民代打探北市府調查京華城案進度，建請法官延押禁見柯以防勾串滅證。

對此，柯文哲諷刺檢方「你們不是四叉貓，（用一段訊息）說我勾結財團，嘛卡差不多耶！」、「不要濫訴，好嗎？」更喊話檢方公訴團隊別淌渾水、不必為別人的不正當程序辯護，「起訴書是誰寫的，出來面對，我來跟他辯！」而事實上，偵辦檢察官林俊言並未蒞庭公訴。