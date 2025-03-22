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美祭新規定　加拿大人訪「2國邊境圖書館」要先通關！居民氣炸抗議

▲▼美國提出限制，加大加拿大人訪問哈斯克爾圖書館的難度。（圖／路透）

▲美國提出限制，加大加拿大人訪問哈斯克爾圖書館的難度。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國政府近日加大加拿大人訪問美加邊境「哈斯克爾圖書館」（Haskell Library）的難度，要求加拿大民眾需通過正式的邊境通道才可進入圖書館，引發加拿大不滿。這座圖書館長期以來象徵著2國的合作與友誼，當地居民批評新規破壞了這個歷史性場所的跨國合作精神。

據《衛報》報導，哈斯克爾圖書館是一座由美國鋸木廠老闆哈斯克爾（Carlos Haskell）與其加拿大籍妻子在20世紀初興建的百年圖書館。它坐落於加拿大魁北克和美國佛蒙特州的邊界上，同屬2國所有，也可同時服務2國民眾。

▲▼美國提出限制，加大加拿大人訪問哈斯克爾圖書館的難度。（圖／路透）

▲哈斯克爾圖書館館內有一條分辨美加領土的邊界線。（圖／路透）

在圖書館的地板上，有著一條用電工膠帶劃分出的國界，左邊是加拿大，右邊是美國。儘管這座建築約有60%位於加拿大境內，但其主要入口設於美國一側，加拿大的一側雖有緊急出口，但平時沒有開放使用，因此加拿大民眾需從美國人行道進入圖書館，並在使用結束後，回到加拿大。

此前，這座圖書館一直被認為是一個中立地點，遊客可以在這裡參觀，而不必辦理正常邊境的所有手續，巡邏員也會確保每個人都回到他們來的地方。然而，美國政府最近卻縮緊規定，要求加拿大人進入圖書館前，需通過正式的邊境通道，才可從位於美國的主要入口進入這座具備歌劇院功能的圖書館，引發加拿大地方政府不滿。

▲▼美國提出限制，加大加拿大人訪問哈斯克爾圖書館的難度。（圖／路透）

▲美方祭出新規後，加拿大人訪問哈斯克爾圖書館的難度大幅增加。（圖／路透）

加拿大當局在新聞稿中指責新規不僅影響加拿大人造訪這座歷史地標，也破壞了美加之間長久以來的跨國文化交流。美國海關與邊境保護局（CBP）尚未對外界質疑作出回應，而美國國土安全部則表示，此舉是為了防範毒品走私，因販毒集團利用圖書館未設海關管制的漏洞進行非法活動。

然而，美方並未提供任何近期毒品走私證據，僅引用2018年一宗案件，當時一名魁北克男子曾利用圖書館走私槍械入境，最終在美國被判刑51個月。部分分析認為，美國對加拿大政策趨於強硬，與國關係近年惡化有關，自川普政府威脅對加拿大徵收關稅以來，美加盟友關係明顯降溫。當地居民也紛紛在圖書館外集會，發聲抗議。

▼不少民眾聚集在哈斯克爾圖書館外抗議。（圖／路透）

▲▼美國提出限制，加大加拿大人訪問哈斯克爾圖書館的難度。（圖／路透）

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