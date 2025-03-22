涉規避限制措施　美FCC調查華為、中興等9中企

▲美國FCC正對包含華為、中興通訊、中國電信在內的9家中國企業展開調查。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

美國聯邦傳播委員會（FCC）21日表示，正對包含華為、中興通訊、中國電信在內的9家中國企業展開調查，釐清這些公司是否試圖繞過美方所設的國安限制，繼續在美國境內運作。

根據《路透社》報導，這9家中企目前皆列名於FCC的「涵蓋名單」（Covered List），這份清單標示出被認定對美國國家安全構成威脅的電信設備與服務供應商。然而FCC指出，即使上榜，部分企業仍可能持續經營某些業務，藉此規避禁令。

FCC主席卡爾（Brendan Carr）直言，調查重點在於這些企業是否「透過私營或不受監管的方式」，在未違反明文規定的情況下，變相繼續在美經營。他補充說，這次行動的目的，是要「釐清這些企業仍活躍的範圍，並迅速修補法規漏洞，防堵受國家支持、對美構成威脅的外國實體持續滲透」。

除華為與中興通訊外，海康威視、中國移動、海能達、浙江大華技術股份有限公司、Pacifica Networks及其子公司ComNet，以及中國聯通美洲分公司，也全數在調查名單之列。

這項行動是美方針對中國科技企業採取的一連串國安防線之一。FCC先前已明確禁止部分中國企業在美提供通訊服務，以阻止潛在滲透與數據安全風險。

目前，這些企業尚未對外媒的置評請求做出回應。