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傳達普丁親筆信！俄前防長蕭依古「緊擁金正恩」　首談北韓派兵

▲▼俄羅斯總統普丁的新府蕭依古出訪北韓受金正恩接見，北韓高規格禮遇接待。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁的新府蕭依古出訪北韓受金正恩接見，北韓高規格接待。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）去年10月派遣1.2萬名兵力的精銳部隊「暴風軍團」前往庫斯克州，協助俄軍驅離占領該地的烏軍，最近更取得勝利。對此，俄羅斯總統普丁的心腹、現俄羅斯聯邦安全會議秘書蕭依古最近出訪平壤，在接受北韓最高領導人金正恩會面時，親自傳達普丁的書信，雙方可能協商金正恩訪俄事宜。

根據北韓黨務機關報《勞動新聞》，俄羅斯聯邦安全會議秘書蕭依古（前國防部長）率領代表團，昨（21）日抵達北韓首都平壤後，獲得金正恩接見，是時隔半年再度出訪平壤，「在溫暖且互信的氛圍下完成談話」。

▲▼俄羅斯總統普丁的新府蕭依古出訪北韓受金正恩接見，北韓高規格禮遇接待。（圖／路透）

蕭依古向金正恩傳達來自普丁的親筆書信，對此金正恩則表達感謝。談話更是首度談及由俄軍、北韓軍隊在俄烏戰場上所參與的「特殊軍事作戰」。雙方在談話表示，「針對捍衛安全利益和國際正義等重要問題，以及維護地區穩定國際情勢等，朝俄兩國指導高層交換意見，並確認在立場上達成完全一致。」

金正恩在談話中談及俄烏戰爭，「俄羅斯軍隊和人民所展開的『特殊軍事作戰』，不僅是不屈的力量，更是愛國主義、向正義偉業的示威！未來仍會繼續支持俄羅斯為了守衛國家主權和領土完整、安全利益而展開的鬥爭，這是朝鮮民主主義人民共和國（北韓）政府不變的選擇和堅決的意志。」

金正恩、蕭依古更談到去年6月兩國簽署的戰略夥伴關係，強調擴大在各個領域所進行的交流與合作，並表示雙方在此部分進行「重要且有意義」的談話。

▲▼俄羅斯總統普丁的新府蕭依古出訪北韓受金正恩接見，北韓高規格禮遇接待。（圖／路透）▲▼俄羅斯總統普丁的新府蕭依古出訪北韓受金正恩接見，北韓高規格禮遇接待。（圖／路透）

此次蕭依古率領代表團出訪北韓，由北韓朝鮮勞動黨中央軍事委員會副委員長朴正天、外務省副相金正圭（音譯）、俄羅斯駐北韓特使馬歇各羅迎接，並前往位於平壤牡丹峰南麓的解放塔，追悼在韓戰中犧牲的蘇聯軍人。

南韓媒體《News1》分析，此次蕭依古出訪平壤，雙方可能針對金正恩出訪俄國事宜進行協商。據悉，去年普丁曾主動邀請金正恩，期盼能在5月9日戰勝節出訪莫斯科。

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