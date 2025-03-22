台灣人「日本旅遊3陋習」爆反感！他怒：別怪當地人態度差

▲原PO認為台人素質越來越差。（示意圖／記者施怡妏攝）



網搜小組／劉維榛報導

「各位旅日可以不要把台灣陋習帶過去嗎？」一名住在日本7年的網友痛批，最近越來越多台灣人到日本卻行為失控，走路突然停下擋人「以為在逛西門町嗎？」還有搭電車堵門、自助餐廳不收餐盤等。他表示這些行為已引發當地人反感，希望大家別再拉低台灣形象。

一名男網友在Dcard表示，他住在日本7年了，最近特別有感，台人在日本的行為舉止真的很母湯，「真的是一堆台灣鯛出口日本欸」，像是走路走到一半突然停下來擋到後面的人，想到什麼事要查資料，「可以麻煩先到路邊嗎？以為在逛西門町嗎？」

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原PO還舉例，台人搭電車時擠在門口不肯往內移動，「不會搭...麻煩跟團給巴士載好嗎？」他更搖頭抱怨，有人去自助回收餐盤的店，「丟在桌上拍拍屁股走人是怎樣？可以麻煩自己收嗎？」

對此，原PO篤定表示，光是聽口音就知道，上述狀況都是台灣人所為，並感嘆「真的別怪日本人越來越反感台灣觀光客欸，對台灣來的態度越來越差。」

底下網友熱議，「還有便利商店不會排隊的問題也很嚴重...走路慢就算了，還喜歡併排走路慢慢走，擋住騎腳踏車跟趕時間的用路人」、「之前和朋友去日本，在地鐵走到一半，他們突然直接停下來看地圖，後面的日本人差點撞上，被瞪了一眼」、「光是我在台灣就也很受不了這些人」、「同行友人排隊解壓縮，覺得超丟臉」、「上禮拜在福岡機場，一群台灣年輕人在候機大廳大聲吵鬧，超丟臉」。

也有住日台人無奈分享，「在日本工作第4年，台灣人素質真的下降很多，尤其疫情過後的報復性旅遊遊客們，站在路中間開始吃東西就不動了，在電車上大聲喧嘩。最不能接受的是，我的工作需要穿和服，也不問能不能拍照就把手機舉在你臉前面要拍你，手機都快貼我臉上了」。

但也有網友認為，「到哪裡都有素質差的人，跟地域無關吧」、「台灣人素質很兩極，優秀的真的超優秀

，爛的真的跟某些素質差的中國人沒兩樣」、「我在日本工作，而且是在觀光客很多的地方，你講的這些事，不是只有台灣人會做，這樣抱怨其實沒什麼意義」、「我也在日本長住，怎麼覺得你說的問題日本本地人也常做」。