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心碎！加薩爸抱孩子遺體送最後一程　哈瑪斯批以色列：種族滅絕

▲▼ 加薩死傷人數不斷增加。圖經馬賽克模糊處理。（圖／達志影像／美聯社）

▲加薩死傷人數不斷增加。圖經馬賽克模糊處理。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列18日對加薩走廊展開新一輪大規模轟炸攻勢，至少已有200多名巴勒斯坦人死亡，另有200多人受傷，預計死亡人數還會上升。以軍空襲集中在社區、臨時學校、民宅建物等，新生兒、孩童、婦女、長者都受到波及，還有一名男子懷中抱著的孩子沒了氣息，只能在醫院往生室送孩子最後一程。

美聯社、半島電視台報導，以色列空軍對加薩北中南地區發動軍事攻擊，轟炸北部加薩市、中部城市迪爾巴拉（Deir el-Balah）以及南部汗尤尼斯地區及拉法市。戰機、無人機被發現在加薩中部地帶出沒，以軍坦克在加薩南部開火。

半島電視台記者指出，以軍這些攻擊是在沒有預先警告的狀態下發生，且攻擊地點就在劃設為安全人道主義安全區之內，包括馬瓦希（Al-Mawasi）。

▲▼ 加薩死傷人數不斷增加。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 加薩北中南都是以軍轟炸的目標。（圖／達志影像／美聯社）

加薩教師里兹克（Ahmed Abu Rizq）直言，「我們醒來的時候嚇壞了，聽到以色列在加薩各處發動攻擊，我們很害怕、孩子們也很害怕」，接到親戚致電詢問是否安好的電話，接著救護車開始在街上到處穿梭，「16架以色列戰機就在我們頭頂上空飛來飛去，還有無人機，我們真的很害怕」。

另據美聯社拍攝到的照片，汗尤尼斯一名父親失去孩子，他抱著在醫院往生室抱著孩子的遺體，情緒激動。還有其他人也在醫院往生室為死去至親哀悼。

▲▼ 以色列轟炸加薩，死亡人數不斷上升。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 民眾在醫院往生室為死去至親哀悼。（圖／達志影像／美聯社）

停火破局　以色列轟炸加薩

以色列總理辦公室下令轟炸加薩的大規模軍事行動，是自1月19日停火以來最激烈的空襲之一，加薩各地傳來劇烈爆炸聲響。以色列國防部長卡茲（Israel Katz）透過聲明表示，若哈瑪斯不釋放剩餘所有59名人質，就會受到前所未見的武力打擊，「加薩地獄之門將會開啟」。

以色列駐聯合國大使在社群平台X發文表示，「我們要把所有人質帶回家，打敗敵人。沒有什麼能阻止我們為解救人質而奮戰，他們已被殘暴的哈馬斯囚禁長達527天。當我們的人質被在哈馬斯恐怖地道受苦煎熬之時，我們會對敵人毫不留情」。

逾200人死亡　哈瑪斯批評：種族滅絕

針對以色列的攻勢，哈瑪斯透過聲明表示，以色列恢復對加薩地帶手無寸鐵平民的種族滅絕之戰，「我們要求調解人，讓納坦雅胡與猶太復國主義占領者對違反並推翻協議承擔全部責任」。哈瑪斯也說，以色列18日在加薩的軍事行動，對於人質而言就是「死刑」。

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