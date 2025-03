心碎！加薩爸抱孩子遺體送最後一程　哈瑪斯批以色列：種族滅絕

▲加薩死傷人數不斷增加。圖經馬賽克模糊處理。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

以色列18日對加薩走廊展開新一輪大規模轟炸攻勢,至少已有200多名巴勒斯坦人死亡,另有200多人受傷,預計死亡人數還會上升。以軍空襲集中在社區、臨時學校、民宅建物等,新生兒、孩童、婦女、長者都受到波及,還有一名男子懷中抱著的孩子沒了氣息,只能在醫院往生室送孩子最後一程。

美聯社、半島電視台報導,以色列空軍對加薩北中南地區發動軍事攻擊,轟炸北部加薩市、中部城市迪爾巴拉(Deir el-Balah)以及南部汗尤尼斯地區及拉法市。戰機、無人機被發現在加薩中部地帶出沒,以軍坦克在加薩南部開火。

半島電視台記者指出,以軍這些攻擊是在沒有預先警告的狀態下發生,且攻擊地點就在劃設為安全人道主義安全區之內,包括馬瓦希(Al-Mawasi)。

加薩教師里兹克(Ahmed Abu Rizq)直言,「我們醒來的時候嚇壞了,聽到以色列在加薩各處發動攻擊,我們很害怕、孩子們也很害怕」,接到親戚致電詢問是否安好的電話,接著救護車開始在街上到處穿梭,「16架以色列戰機就在我們頭頂上空飛來飛去,還有無人機,我們真的很害怕」。

另據美聯社拍攝到的照片,汗尤尼斯一名父親失去孩子,他抱著在醫院往生室抱著孩子的遺體,情緒激動。還有其他人也在醫院往生室為死去至親哀悼。

停火破局 以色列轟炸加薩

以色列總理辦公室下令轟炸加薩的大規模軍事行動,是自1月19日停火以來最激烈的空襲之一,加薩各地傳來劇烈爆炸聲響。以色列國防部長卡茲(Israel Katz)透過聲明表示,若哈瑪斯不釋放剩餘所有59名人質,就會受到前所未見的武力打擊,「加薩地獄之門將會開啟」。

以色列駐聯合國大使在社群平台X發文表示,「我們要把所有人質帶回家,打敗敵人。沒有什麼能阻止我們為解救人質而奮戰,他們已被殘暴的哈馬斯囚禁長達527天。當我們的人質被在哈馬斯恐怖地道受苦煎熬之時,我們會對敵人毫不留情」。

