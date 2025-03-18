加薩超過300人死亡！　爸媽「抱孩子屍體」衝醫院求救

▲以色列18日對加薩發動大規模空襲，目前已造成超過300人死亡。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

以色列18日凌晨對加薩走廊發動大規模空襲，根據最新統計，目前已造成超過300人死亡，其中包含許多兒童。

根據《半島電視台》報導，醫療消息人士指出，以色列的攻擊已造成至少342名巴勒斯坦人喪生，其中包含許多兒童。加薩南部的汗尤尼斯（Khan Younis）死亡數達77人，北部加薩市（Gaza City）有至少20人喪生。

▲以色列18日對加薩發動大規模空襲。（圖／路透）



加薩的一名教師里茲克（Ahmed Abu Rizq）表示，他和家人被以色列的空襲聲驚醒，而醫院裡擠滿了求救的傷者，「他們手中抱著孩子的遺體。」

人在中部城市迪爾巴拉（Deir el-Balah）的《半島電視台》記者阿祖姆（Tareq Abu Azzoum）指出，攻擊集中在人口密集的社區、臨時學校和民宅，這些地方是許多無家可歸者的避難所。

▲▼以色列的攻擊集中在人口密集的社區、臨時學校和民宅。（圖／路透）



阿祖姆表示，「在過去一個小時內，我們明顯聽到了以色列無人機和戰機在中部地區上空盤旋的聲音。我們得知，這次攻擊的受害者中有新生兒、兒童、婦女和老人，還有多名哈瑪斯高級官員在襲擊中喪生。」

加薩的政府媒體辦公室表示，「以色列佔領軍犯下的這些殘暴屠殺，再次證明這個佔領政權只懂得用殺戮、破壞和種族滅絕來維持統治。他們無視任何道德或法律約束，公然殺害無辜人民，顯示出其有預謀地持續對兒童和婦女犯下種族滅絕罪行，這是一個嗜血的佔領政權。」

▲▼目前加薩的死傷人數仍不斷增加。圖經馬賽克模糊處理。（圖／達志影像／美聯社）



以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在聲明中表示，他下令軍方對哈瑪斯採取強力行動，因為哈瑪斯拒絕釋放從以色列擄走的人質，也不願接受延長停火的提議，「從現在開始，以色列將以更強大的軍事力量打擊哈瑪斯。」

過去18個月來，以色列對加薩的戰爭已經摧毀了這個地區的大部分建築，包括無數的住宅、醫院和學校都成為廢墟。

根據巴勒斯坦衛生當局的統計，截至目前，以色列軍隊已經在加薩殺害超過4.8萬人。

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