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以色列狂轟加薩「1天400死」　納坦雅胡：這只是開始

▲▼以色列18日對加薩發動大規模空襲，死傷人數不斷增加。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列18日對加薩發動大規模空襲，短短一天內造成超過400人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

加薩走廊18日遭以色列猛烈空襲，巴勒斯坦衛生部門通報，短短一天內造成超過400人死亡，這也是自今年初停火協議達成以來最嚴重的攻擊。以色列總理納坦雅胡甚至強調，這場攻擊只是開始。

停火破局　雙方互相指責

根據《路透社》報導，以色列批評哈瑪斯拒絕延長1月19日生效的停火協議，迫使軍方採取行動，納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，以色列將持續加強打擊力度，並呼籲加薩居民盡速撤離危險區域，避開衝突波及，「哈瑪斯過去24小時內已經嘗到我們的力量，而這僅僅是開始。」

▲▼以色列坦克開進加薩走廊。（圖／路透）

▲以色列坦克開進加薩走廊。（圖／路透）

另一方面，哈瑪斯指控以色列此舉破壞了調停方促成永久和平協議的努力，但未明確表態是否會採取報復行動。目前哈瑪斯仍扣押59名人質，這些人是在2023年10月7日襲擊中被劫持的約250人之一。

空襲範圍廣　居民逃離家園

此次攻擊波及從加薩北部到南部的多處地區，包括住宅與臨時營地。有目擊者稱，以色列戰機夜間對加薩市（Gaza City）進行轟炸，坦克則在邊境展開砲擊。巴勒斯坦衛生部表示，當天死亡人數達408人，其中包含許多兒童，是戰爭爆發以來，最血腥的單日攻擊之一。

▲▼加薩走廊的巴勒斯坦難民逃離家園。（圖／路透）

▲▼加薩走廊建築幾乎被摧毀殆盡，居民倉皇逃離家園。（圖／路透）

▲▼以色列18日對加薩發動大規模空襲，目前已造成超過300人死亡。（圖／路透）

65歲的加薩市居民賈馬爾（Rabiha Jamal）描述，「這簡直是煉獄重現，感覺回到了戰爭最初的幾天。」

以色列軍方已命令北部的貝特哈農（Beit Hanoun）和南部汗尤尼斯（Khan Younis）東部居民立即撤離。許多家庭匆忙收拾行李，有人步行，有人則乘車逃離家園。

醫院爆滿　當地哀鴻遍野

攻擊行動讓加薩的醫療系統瀕臨崩潰，醫院內屍體堆積如山，許多傷者無法及時救治。衛生部指出，這波攻擊造成超過562人受傷，其中大部分是平民。

▲▼以色列18日對加薩發動大規模空襲，死傷人數不斷增加。圖經馬賽克模糊處理。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列18日對加薩發動大規模空襲，死傷人數不斷增加。圖經馬賽克模糊處理。（圖／達志影像／美聯社）

哈瑪斯確認，該組織內部多名高層官員在空襲中喪生，包括哈瑪斯政府首腦阿達利斯（Essam Addalees）、副司法部長阿爾赫塔（Ahmed Al-Hetta）及安全部門首長瓦特法（Mahmoud Abu Watfa）。

人道危機惡化　各方態度不一

國際社會對此次升級表達譴責，調停停火協議的埃及、卡達與美國均對以色列的攻擊行為表示不滿，而聯合國緊急救援協調員弗萊徹（Tom Fletcher）更直言，停火期間取得的微薄進展已經化為烏有。

▲▼加薩走廊的巴勒斯坦難民逃離家園。（圖／路透）

▲以色列軍方命令貝特哈農和汗尤尼斯東部的居民立即撤離。（圖／路透）

不過，美國駐聯合國代理大使雪伊（Dorothy Shea）則為以色列辯護，強調戰火重啟完全是哈瑪斯的責任。白宮發言人休斯（Brian Hughes）也表示，哈瑪斯本可選擇釋放人質以延長停火，但他們選擇了戰爭。

停火談判陷僵局

調停方正在努力推動以色列與哈瑪斯延長停火協議，但雙方分歧仍然明顯。以色列希望人質釋放後延長停火至4月齋戒月結束，然而哈瑪斯發言人卡努阿（Abdel-Latif Al-Qanoua）指責以色列未履行協議，同時切斷援助物資進入加薩，令情勢更加惡化。

根據巴勒斯坦衛生部的統計，自衝突升級以來，加薩走廊已有超過4.8萬人喪生。

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