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希斯羅機場因大火關閉！估22日全面恢復航行　反恐單位接手調查

▲▼倫敦希斯羅國際機場（Heathrow Airport）20日深夜因鄰近變電站失火，有超過1000個航班受到影響。（圖／路透）

▲倫敦郊區一座電力變電站在當地時間20日晚間傳出火警。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

歐洲最繁忙的機場倫敦希斯羅國際機場（Heathrow Airport）20日深夜因鄰近變電站失火，有超過1000個航班受到影響，目前預估22日上午能全面恢復航行。儘管初步調查顯示沒有任何蓄意破壞的跡象，但英國反恐單位已接手進行調查。

綜合外媒報導，倫敦郊區黑斯鎮（Hayes）一座電力變電站在當地時間20日晚間11時左右傳出火警，天空中冒出巨大橘色火焰與濃濃黑煙，由於變電站距離希斯羅機場僅2.4公里，迫使這座歐洲最繁忙的航空樞紐緊急關閉，導致全球航班大亂。

▲▼倫敦希斯羅國際機場（Heathrow Airport）20日深夜因鄰近變電站失火，有超過1000個航班受到影響。（圖／路透）

▲儘管目前沒有跡象顯示是蓄意破壞，但倫敦警察廳的反恐指揮部已接手調查。（圖／路透）

倫敦大都會警察廳（Met）發聲明表示，「雖然目前沒有跡象顯示這是蓄意破壞，但我們仍保持開放態度，繼續調查。」聲明指出，「考量變電站的地點，以及這起事件對關鍵國家基礎設施造成的影響，倫敦警察廳的反恐指揮部（Counter Terrorism Command）目前已接手調查。」

英國能源大臣米利班（Ed Miliband）接受訪問時也說，目前沒有人認為這是人為破壞，看起來只是一起災難性的意外事故。米利班還透露，希斯羅機場的備用電力系統也遭火災波及，導致完全沒有備援電源可用。

希斯羅機場執行長沃德拜（Thomas Woldbye）表示，火災中斷了當地供電，造成超過1000 班航班混亂，許多飛機在空中被迫改航。統計顯示，光是20日就有超過1350個進出希斯羅的航班受到影響。

▲▼倫敦希斯羅國際機場（Heathrow Airport）20日深夜因鄰近變電站失火，有超過1000個航班受到影響。（圖／路透）

▲希斯羅機場場每天處理約25萬名旅客，是全球最繁忙的交通樞紐之一。（圖／路透）

報導指出，當停電發生時，天空中有120架飛機正在飛往倫敦，它們不是被迫轉降其他機場，就是直接掉頭飛回原機場。沃德拜表示，目前預估機場在當地時間22日上午可以全面恢復營運。

這次機場關閉預估會影響超過14.5萬名旅客，官方也警告，接下來幾天可能還會有「嚴重延誤」，因為需時間清理積壓的航班。

希斯羅機場每天處理約25萬名旅客、來自美國、東南亞和中東的約1300個航班，是全球最繁忙的交通樞紐之一。

根據最新統計，希斯羅機場在2023年是全球第四繁忙的機場，去年創下歷史新高，共有 8390萬人次進出。機場共有四座航廈，平時營運量達99%，幾乎所有大型航空公司都在這裡設點。

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