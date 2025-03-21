快訊／倫敦希斯洛機場大停電　今全天候緊急關閉

▲英國倫敦希斯洛機場發生大停電。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

英國倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）是全球最繁忙機場之一，但由於為機場供電的變電站發生火災，機場發生大停電，21日將會全天候關閉。希斯洛機場透過聲明宣布，「為了維護旅客與員工安全，機場將關閉至3月21日深夜23時59分」。

這份聲明也建議旅客不要前往機場，聯繫航空公司取得進一步資訊。歐洲航管組織（Eurocontrol）指出，由於發生停電，希斯洛機場禁止任何航班抵達。機場發言人向路透社表示，現階段不清楚何時能夠恢復穩定供電。

依據旅遊數據公司OAG，希斯洛機場2024年是全球第二繁忙的國際機場，僅次於杜拜機場。

倫敦消防隊表示，變電站的一台變壓器起火，已出動10輛消防車與70名消防人員搶救中，總計疏散大約150人。變電站的火勢相當猛烈，還有民眾聽到爆炸巨響，火災事件導致當地部分地區停電。