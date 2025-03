快訊／倫敦希斯洛機場大停電　今全天候緊急關閉

▲英國倫敦希斯洛機場發生大停電。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

英國倫敦希斯洛機場(Heathrow Airport)是全球最繁忙機場之一,但由於為機場供電的變電站發生火災,機場發生大停電,21日將會全天候關閉。希斯洛機場透過聲明宣布,「為了維護旅客與員工安全,機場將關閉至3月21日深夜23時59分」。

這份聲明也建議旅客不要前往機場,聯繫航空公司取得進一步資訊。歐洲航管組織(Eurocontrol)指出,由於發生停電,希斯洛機場禁止任何航班抵達。機場發言人向路透社表示,現階段不清楚何時能夠恢復穩定供電。

依據旅遊數據公司OAG,希斯洛機場2024年是全球第二繁忙的國際機場,僅次於杜拜機場。

倫敦消防隊表示,變電站的一台變壓器起火,已出動10輛消防車與70名消防人員搶救中,總計疏散大約150人。變電站的火勢相當猛烈,還有民眾聽到爆炸巨響,火災事件導致當地部分地區停電。

Due to a fire at an electrical substation supplying the airport, Heathrow is experiencing a significant power outage.



To maintain the safety of our passengers and colleagues, Heathrow will be closed until 23h59 on 21 March.



Passengers are advised not to travel to the airport… pic.twitter.com/7SWNJP8ojd