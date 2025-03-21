台南3月25日大停水　南消提醒關閉抽水馬達以防火災

▲因應即將到來的台南大停水，市府提醒市民避免在停水期間因抽水馬達空轉過熱而引發火災，請位於停水範圍民眾記得關閉抽水馬達。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

配合河川排水箱涵改建，台南市東、北、中西、永康、歸仁、關廟、龍崎、仁德、新化、左鎮等10個行政區，於3月25日上午9時至26日下午3時停水、壓降30小時，影響約24萬戶，因應即將到來的台南大停水，市府提醒市民避免在停水期間因抽水馬達空轉過熱而引發火災，請位於停水範圍民眾記得關閉抽水馬達。

市長黃偉哲指出，在停水期間，許多使用抽水馬達的住戶可能會無意間繼續運作抽水設備，造成抽水馬達空轉的情況，長時間的空轉會引起馬達過熱，增加火災風險；為保障市民安全，黃偉哲市長呼籲大家在停水期間，避免抽水馬達空轉，可事先關閉所有抽水設備，避免發生意外。

消防局長李明峯也提醒居民，除了關閉抽水馬達外，也請定期檢查住家臥室及客廳使用電氣之安全，避免因長時間使用或操作不當而引發火災；特別是對於有使用抽水系統或其他高耗能設備的住戶，應加強檢查和維護，保障居家消防安全。

停水期間應注意用火、用電安全，慎防火災發生，火災發生時應立即撥打119報案，並依照消防員指示進行撤離。市府提醒市民朋友配合停水期間的安全維護，務必關閉抽水馬達並檢查家中設備，確保自身及他人的安全。