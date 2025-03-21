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牙痛超崩潰「預約不到牙醫」！　25%英國人乾脆自己來

牙齒痛,牙疼,牙痛。（圖／記者李佳蓉攝）

▲牙痛起來要人命，英國國民保健署的牙科服務，卻遭到詬病。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者吳美依／綜合報導

易普索（Ipsos）最新民調結果顯示，多達1/4英國患者，因為預約不到國民保健署（NHS）牙醫，轉而決定「DIY」，也就是自行處理牙科問題，例如綁棉線或使用鉗子拔牙，另有1/5患者被迫飛往海外接受治療。

這份民調一共訪問1091名英國成人，其中48%過去2年曾經預約NHS牙科，36%沒有嘗試過，18%表示預約不到。

在那些求助無門的患者之中，26%表示他們選擇「DIY」解決牙科問題，19%花錢出國治療。即使是成功預約的患者，也有36％表示，等待時間比他們希望的更久。

在所有受訪者之中，74%非常或相當擔心NHS目前能夠提供的牙科服務，一半受訪者不相信他們能跟NHS牙科進行例行性預約，53%不相信他們在需要時，能夠獲得NHS牙醫的緊急醫療。

《鏡報》也報導了一起可怕案例，22歲患者惠倫（Nick Whelan）嚴重牙痛，卻遲遲預約不到NHS牙科，只好靠著止痛藥撐過6個月，未料牙齒膿腫感染，出現血液中毒情況，最終陷入昏迷，差點葬送性命。

英國衛生及社會關懷部（DHSC）發言人坦言，由於NHS牙科體系崩壞，迫使患者訴諸絕望的手段，但他們誓言展開改革，「我們已經推出70萬個額外的緊急牙科預約名額，並且透過監督孩童刷牙預防蛀牙。但是，還有更多工作要做。」

 
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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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英國NHS牙科牙痛牙醫醫療保健

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