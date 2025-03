牙痛超崩潰「預約不到牙醫」！　25%英國人乾脆自己來

▲牙痛起來要人命,英國國民保健署的牙科服務,卻遭到詬病。(示意圖/記者李佳蓉攝)



記者吳美依/綜合報導

易普索(Ipsos)最新民調結果顯示,多達1/4英國患者,因為預約不到國民保健署(NHS)牙醫,轉而決定「DIY」,也就是自行處理牙科問題,例如綁棉線或使用鉗子拔牙,另有1/5患者被迫飛往海外接受治療。

這份民調一共訪問1091名英國成人,其中48%過去2年曾經預約NHS牙科,36%沒有嘗試過,18%表示預約不到。

在那些求助無門的患者之中,26%表示他們選擇「DIY」解決牙科問題,19%花錢出國治療。即使是成功預約的患者,也有36%表示,等待時間比他們希望的更久。

在所有受訪者之中,74%非常或相當擔心NHS目前能夠提供的牙科服務,一半受訪者不相信他們能跟NHS牙科進行例行性預約,53%不相信他們在需要時,能夠獲得NHS牙醫的緊急醫療。

