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「悠活農村」欠債400萬無預警倒閉　北市法務局發消費警訊

▲▼「悠活農村」欠債400萬無預警倒閉，北市法務局發消費警訊。（圖／截取自悠活農村臉書）

▲「悠活農村」欠債400萬無預警倒閉，北市法務局發消費警訊。（圖／截取自悠活農村臉書）

記者陳家祥／台北報導

「悠活水產股份有限公司」經營的電商平台「悠活農村」疑似無預警倒閉，北市法務局今（21日）發布消費警訊指出。消保官提醒，受害消費者先保留手上相關單據或交易紀錄，如業者拒不退費，可評估是否向法院聲請核發支付命令或起訴求償；若當初使用刷卡付款，則可速詢發卡銀行申請爭議款，以保障權益。

法務局說明，北市法務局消保官於3月17日下午會同北市府衛生局派員赴悠活水產股份有限公司辦公室現場稽查，大樓管理委員會人員表示業者自上月起即未有人員上班，現場無人回應。另北市府勞動局已受理13名勞工申請勞資爭議調解，惟因資方未到場而調解不成立，勞動局已認定該公司自2月21日歇業屬實。

法務局指出，經統計截至3月18日北市府已受理4件消費申訴，申訴內容略以，業者網站暫停接單，客服專線、line訊息或FB訊息皆無回應，於電商平台有儲值金尚未使用完畢，無法聯絡上業者退款等。

法務局進一步說明，有關預付款餘額退還部分，有待業者處理，呼籲悠活農村之業者應善盡責任儘速出面公告退費方案。消保官提醒消費者，本案消費爭議部分，恐已難以透過訴訟外協調機制處理，民眾若以現金方式匯款儲值者，可向法院聲請核發支付命令請求退還餘額；若以刷卡方式儲值者，可洽發卡銀行申請爭議款，如後續消費者提出爭議帳款申請，業者亦應協助提供殘值證明等相關資料。

消費者如有任何消費上之爭議，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812或6164詢問，臺北市政府法務局將提供消費諮詢，以維護消費者權益。

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