饗饗補償方案出爐！饗賓願付慰問金或退餐費　持「就醫證明」賠醫療費

▲饗食天堂升級版的INPARADISE饗饗，日前爆發疑似食物中毒事件。（資料圖／記者黃士原攝）

記者袁茵／台北報導

饗饗信義店爆發疑似食物中毒事件，目前累計通報59名個案，正在釐清可能感染原因。由於網友不滿，饗饗賠償方案是慰問金800元及禮券1000元，使台北市法務局要求饗賓公司研議完整方案；而饗賓集團也於13日給出3點說明，包括願意給付慰問金，或是補償等額餐費，且願補償顧客醫療費用。

台北市法務局13日表示，針對饗賓餐旅事業股份有限公司旗下餐廳「饗饗信義店」用餐後消費者身體不適事件，饗賓公司今（13）日晚間7時回覆市府3點說明，第一，對於1月5日至6日到「饗饗信義店」用餐後有身體不適顧客，饗賓公司均會給付慰問金，或是補償等額餐費，如另有就醫事實，均可提供醫療單據，本公司將會補償顧客所支出醫療費用。

饗賓集團聲明稱，第二，因1月8日至1月12日暫停營業期間所影響既定用餐行程，將協助安排至其他用餐時間或其他餐廳，如有需取消顧客，將返還原繳付定金，同時主動給予原本定金的一倍金額補償。

饗賓集團聲明指出，第三，饗賓已徹底執行高標準自主查核，對於食材管理、食安作業管理及同仁健康管理的所有資訊，均已主動提供予台北市衛生局，後續等待調查結果，釐清事實與相關責任，如有其他需賠償事項，饗賓會依法啟動相關保險理賠機制及程序，以維護消費者權益。

北市衛生局說明，檢體檢驗結果約需1至2週完成，會併同流行病學調查結果進行最終判定，如經判定為食品中毒案件，將依違反《食安法》第15條及第44條，處6萬到2億元罰鍰。

台北市法務局主任消保官楊麗萍回應，衛生單位調查及檢驗結果釐清前，對於饗賓公司所提完整慰問方案，仍要求饗賓公司應依所提方案確實辦理，並重視消費者需求，對於受影響消費者逐一妥善處理，確保其權益，並於責任確定後依法負起損害賠償責任啟動保險理賠，消費者若有其他消費疑義，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812詢問。

▼饗賓集團聲明稿。（圖／台北市法務局提供）