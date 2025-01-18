嚴格把關！台北年貨大街30週年　北市府派員展開「無預警」稽查

▲北市府派員會同行政院標檢局等單位至年貨大街「無預警」稽查磅秤是否合規。（圖／北市府提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

農曆新年即將到來，台北市的年貨大街已於11日登場，為了保障民眾食安與公安，北市府於昨（17）日派消保官偕同行政院相關局處展開「無預警」稽查，針對不合規店家著手輔導，以求民眾在採買年節食品時能買的安心。

2025台北年貨大街於1月11日至27日登場，今年適逢30週年特別紀念，以「年貨三十」為主題。北市府為使消費者放心採買，昨日派消保官聯合行政院消費者保護處、經濟部標準檢驗局、消防局等單位，組成聯合小組進行無預警稽查。

北市府說明，主要針對迪化年貨大街之食品安全、電子磅秤、環境清潔、消防安全及商品標示等相關項目進行查核及輔導，以提供市民安全及衛生的年節食品採購場所。

北市府法務局進一步點出，活動期間其實都有安排稽查，要求攤商價格及份量透明、營業環境清潔，並取締違規設攤，保障消費者權益。「在商品標價部分，首週已查核約243家次，消保官針對商品價格標示共計輔導41家次攤商改善」。

此外，北市府衛生局表示，在食品衛生部分，首週已查核約593家次，輔導改善168家次，稽查3907件包裝及散裝食品，其中7件標示不合格，後續如違規屬實將依法處辦。

北市法務局接著提即，昨日會同行政院消保處及經濟部標檢局聯合稽查，並就常見糖果類、乾貨類等攤商磅秤無預警抽檢，加強查核磅秤是否有斤兩不足，無預警抽檢115家共計258具磅秤，查核結果全數合格。

▲北市府派員會同行政院標檢局等單位至年貨大街展開「無預警」稽查。（圖／北市府提供）

至於，民眾如何識別商家磅秤是否合格？經濟部標檢局指出，年貨大街攤商使用之磅秤應經標檢局檢定，業者應使用經檢定合格並黏貼「同」字檢定合格單之磅秤進行交易。

為此，經濟部標檢局提醒，民眾若發現業者交易使用的磅秤沒有黏貼「同」字檢定合格單或疑似斤兩不足情形，可向標準局或所屬各分局申訴檢舉，代表的電話：02-23434567，標檢局在收到檢舉後，將立即派員處理，以維護買賣雙方權益。

北市府消保官則建議，消費者在選購年節食品時，切記貨比三家，同時應仔細確認商家標示售價的計價單位，避免衍生消費爭議，並且注意包裝是否完整無破損，留意販售場所環境是否潔淨衛生，適量採買，不大量囤積，以確保食材的新鮮與安全。

最後，北市府消防官強調，遵循上述的採買原則，才能買得安心、吃得放心，健康過好，民眾如有任何消費上之爭議，可再撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812，將提供消費諮詢及協助申訴，以維護消費者權益。