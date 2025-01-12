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800現金＋千元禮券惹怒網！北市要求退費＋付醫療費　饗饗明公布方案

▲饗食天堂升級版的INPARADISE饗饗。（圖／記者黃士原攝）

▲INPARADISE饗饗。（資料圖／記者黃士原攝）

記者袁茵／台北報導

知名自助餐「饗饗」爆發多位民眾疑似食物中毒，截至12日上午9時累計通報共計59人，台北市衛生局核准業者自今（12）日9時起可恢復營業。但有網友不滿，饗饗賠償方案是慰問金800元及禮券1000元，未提及退款及醫療費等賠償，台北市法務局12日表示，已要求饗賓公司研議支付醫療費用、退還餐費的完整方案，對方也說明（13）會回覆。

台北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，饗饗微風店最後供應時段為7日晚餐時段，距今已間隔4日，目前通報59名個案攝食時間集中於5日至6日之間，未有擴大趨勢，因此核准業者自今（12）日9時起可恢復作業。

但有網友日前爆料，饗饗給出的賠償方案是「慰問金800元及禮券1000元」，卻未提及餐費退款、醫療費等相關賠償費用，認為「太敷衍」。

對此，台北市法務局主任消保官楊麗萍12日回應，統計至12日中午，北市府目前收到7件消費爭議申訴；饗賓公司10日向北市府說明，待衛生單位就本事件造成原因結果進行判定及釐清，會啟動相關保險理賠程序，目前先提供就醫民眾「800現金加1000元抵用券」為先行慰問方案。

楊麗萍提及，北市府已要求饗賓公司立即研議，應先行支付醫療費用並退還餐費的「完整方案」，該公司表示內部研議後於1月13日回覆北市府，本事件受影響消費者若不接受業者所提方案，可提消費爭議申訴，北市府將盡力維護消費者權益。

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