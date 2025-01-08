光1／5就有814人用餐！消保官稽查饗饗　要求「積極聯絡消費者」

▲北市法務局消保官到「饗饗」現場稽查。（圖／台北市法務局提供）

記者袁茵／台北報導

知名自助餐「INPARADISE 饗饗」爆發多位民眾疑似食物中毒，截至今（8）上午11時，醫院通報就醫人數已達19人，攝食日期涵蓋5、6日兩天，使台北市衛生局祭出停業處分，結果昨（7）晚查獲仍持續營業，北市府8日開罰300萬元。台北市法務局8日也到「饗饗」稽查，5日用餐人數約814人，要求該公司積極處理且每週回報，另也確定承保的華南保單均有效，待釐清責任歸屬就能啟動理賠。

針對饗賓餐旅事業股份有限公司旗下餐廳「饗饗」疑似食物中毒案，台北市法務局8日傍晚發布消費訊息，提及截至今日12時，北市衛生局接獲醫院通報共計19人就醫，法務局消保官今已至現場瞭解消費者權益議題，請饗賓公司說明就受害消費者賠、補償方案，並要求饗賓公司積極聯繫消費者並妥適處理，每週回報北市府處理情形。

台北市法務局指出，饗賓公司表示，統計1月5日訂位總數為166組，用餐人數約814人，饗賓公司已成立專案小組刻正釐清相關事實狀況，近日已主動致電用餐消費者聯繫關懷，目前有4組尚未取得聯繫；後續是否退費及相關慰問方案，公司尚在研議中，官網及訂位網頁皆有提供專線供詢問相關事宜，電話為03-3321000分機525，門市代表號02-87809988，可轉接至本事件專案小組專線。

法務局說明，經洽詢華南產物保險公司表示，所承保饗賓餐旅事業股份有限公司「產品責任險」保單均確認有效，待釐清責任歸屬，即可啟動保險理賠程序。

消保官進一步說明，針對停止營業期間受影響消費者，饗賓公司說，刻正聯繫消費者修改或取消訂位，若消費者取消訂位，也將全額退還定金，不另收取手續費；若有其他消費疑義，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812詢問，法務局將會提供消費諮詢及協助申訴，以維護消費者權益。