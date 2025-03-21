游智彬闖議場嗆要立委助理脫背心　韓國瑜下令徹查、陳玉珍幫喊冤

▲新黨副秘書長游智彬。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨推出反廢死、反戒嚴公投，今（21日）將提案列立法院會議程，大批立委登記發言，然而院會又發生意外插曲，穿著桃園市政顧問背心的新黨副秘書長游智彬跑到議場二樓直播，並一一點名綠委痛罵，游智彬背心也被現場議事人員沒收，游反質疑吳思瑤助理也穿競選背心、要求脫掉，游智彬隨後與媒體、立委助理起衝突。立法院長韓國瑜強調會徹查，陳玉珍則幫腔游智彬，也讓現場藍綠委吵成一團，更一路吵到主席台上。

游智彬一開始待在各電視台轉播處且未配戴任何證件，現場攝影詢問游智彬是誰，為何可以進來記者席？游智彬則反拍該媒體，並嘲諷，「這一定綠的，多管閒事。」而游智彬穿著桃園市政顧問背心，也被議場人員要求脫掉。

隨後游智彬也開始找現場綠委助理，並指控吳思瑤助理穿著委員背心，並要求脫掉，議場人員說不用，游智彬仍持續糾纏，說立委助理比較大，我要脫他不用脫，我認輸啦！桃園市府被踐踏，立委助理比較大。

吳思瑤發言時質疑，剛剛發生新黨副秘書長游智彬進入議場，他有媒體採訪證嗎？如果是助理，他是誰的助理，也要帶助理證，他還對我的助理干擾，透過直播指著民進黨立委進行人身攻擊，怎麼有資格來直播，詆毀立委，是來替中國蒐證嗎？

韓國瑜則宣告，經秘書處查明，游智彬有記者證，至於是什麼媒體、如何申請，立法院會進一步查明。游智彬受訪則表示，他登記媒體是游智彬翻桌評論；他也是陳玉珍助理，但沒有助理證。

陳玉珍則幫腔游智彬，稱游智彬是助理。並與現場綠委互罵賣國賊，吵得不可開交，藍綠在場立委也都離開座位到議場前方對峙；此時民進黨團總召柯建銘也一拐一拐走上主席台遞案，還拿起一旁議事錘敲。藍委王鴻薇此時一個箭步上前要拉開柯建銘，又與一旁綠委拉扯。

議場一片混亂，藍營大喊「柯建銘，想篡位」，綠營則高喊「大罷免，大成功」，最後韓國瑜只能宣布休息，下午再開會。

▼立法院院會，反廢死公投討論時，議場陷入一片混亂。（圖／記者屠惠剛攝）



