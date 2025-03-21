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批民進黨操作「剴剴案」　國民黨：大法官被提名人支持反廢死嗎？

▲▼ 國民黨今(21)日召開 「捍衛公理正義！反廢死，支持虐童無期徒刑或死刑，為剴剴及所有孩子討公道！」記者會。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨召開 「捍衛公理正義！反廢死，支持虐童無期徒刑或死刑，為剴剴及所有孩子討公道！」記者會。（圖／國民黨文傳會提供）

記者崔至雲／台北報導

北市1歲男童「剴剴」2023年底遭惡保母劉姓姊妹施虐慘死，台北地院19日開庭，法院外集結數百人發出怒吼，要求重判涉案保母。國民黨中央今（21日）召開記者會指出，民進黨拿剴剴政治操作，為何不敢罵兒童福利聯盟董事長林志嘉？凸顯背後的政治操作；此外，也要求總統府今日公布新提名的大法官人選說清楚立場，表態是否支持反廢死以及加重虐童刑責。

副發言人鄧凱勛表示，剴剴案開庭時，很多人民一同上街頭，甚至灌爆了公共政策網路參與平台一同大聲疾呼要虐童零容忍，與國民黨一貫的立場相符。國民黨嚴正呼籲社會各界應該支持虐童零容忍，甚至上修刑法到死刑，以此務實、有威嚇力的手段，幫助這些來不及長大的孩童；他也質疑民進黨還要拿出廢死神主牌來招搖撞騙嗎？

「國民黨立法支持死刑！民進黨敢不敢支持死刑？」，鄧凱勛細數，國民黨成功推動三讀修法加重虐童刑責，有效遏止戕害幼童身心的案件持續發生；針對《刑法286條》藍營15個修法提案其中10個納入死刑；提出「反實質廢死公投」回應社會正義需伸張、犯罪需遏止的期待。反觀民進黨只要政治红利，當初審議時，吳思瑤強估主席台，不讓主責衛福部長報告剴剴案；賴清德政府的法務部否決國民黨提案；民進黨團針對虐童死0提案；賴清德的廢死法官實質廢死，讓宣判死刑難如登天！他質疑，誰成為虐童的幫凶？誰反對上修虐童法案，人民都看得一清二楚？他認為，對加害者處以最嚴厲的刑罰！對孩子我們要最嚴密的保護。

桃園市議員凌濤也表示，所有過去原本不關心政治的中間選民，都打電話希望國民黨民代再次對剴剴案再次發聲，這個悲劇不能一天的新聞事件就過去，一定要堅持到底，為剴剴討回公道，為這個孩子過去悲慘的經歷討回最深刻的修法意見。

「為了廢死邏輯先死，虐童致死不能死刑？」凌濤揭露民進黨立委對此案荒謬的言論，他指出，民進黨立委沈伯洋在黨團協商記錄中，沈提及只有在第三百四十七條擄人勒贖，因為它本來的刑度就已經非常高，所以才會在致死有死刑的規定，所以在虐童致死有死刑的規定可能不符合立法例。凌濤質疑，虐童致死有亞於擄人勒贖的傷害程度嗎？此外，沈伯洋還說，「凌虐不一定會造成傷害」，它(虐童致死)比殺人還重，那他還不如不要去做這些事情；凌濤批評，難道虐童致死沒有傷害嗎？所有家長聽到此言都天怒人怨，氣炸了！他也指出，沈伯洋面對台灣的悲劇虐童案，昨天還在賣弄文字的話術，為賴政府推托，非常可惡，要求沈伯洋應該出面道歉。

台北市議員張斯綱則質疑，對於剴剴案審判過程，民進黨政府有出來講一句話嗎？民進黨政府有做相對應的事情嗎？沒有看到民進黨政府或立委提出相關的修法，也沒有看到相關的部會人員講一句悲天憫人、感同身受的話，依然是冷酷、殘酷的政治操作與不著邊際的政治語言。

張斯綱表示，總統府剛宣布新提名的大法官人選，請問這些大法官人選對廢死的態度如何？是否支持反廢死？對於兒少受到凌虐，相關刑責是否要加重？這是社會大眾需要知道的答案。希望新的大法官除了在憲政上保衛中華民國憲政，不受民進黨政治操作外，也希望大法官是兒少的守護神，是公平正義的最後防線；呼籲新任大法官不要有政治風向或壓力，而偏廢該有的專業。
 

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