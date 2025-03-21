柯建銘：二階是藍營天險「連署站設陰間怎麼連？」　綠總動員分配

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免潮遍地烽火，罷免藍綠委第一階段人數為36比0，第二階段連署也如火如荼展開，民進黨日前召開記者會宣布投入協助第二階段連署，各縣市黨部及所有黨公職服務處轉為「民主連署站」。民進黨團總召柯建銘今（21日）受訪時表示，大罷免大成功，沒有一個人或政黨可以指揮、阻擋民意，國民黨連一階都連不出來，連署站設在陰間，二階是國民黨的天險，絕對連署不起來，也是民進黨困難的開始，會全體動員好好連署，並分配責任額。

柯建銘表示，大罷免大成功，藍白紅串聯亡台滅國，台灣人民不會答應，國家生死存亡關鍵必須好好面對，「過去喊大罷免，所有人都在罵我頭腦不清楚」，賴總統一定會用具體行動面對國家問題，國家安全匹夫有責，1月20日黨團會議就通過，民意先行、黨團當後盾。

柯建銘直言，沒有一個人或政黨可以指揮、阻擋民意，國民黨先罷免我們，朱立倫更下令縣市長跟黨團罷免，現在是反罷免，新聞媒體天天罵我，其實是在幫助我，因為證實這些報紙毫無公信力，聯合報直到今天才寫出真話。大罷免大成功，手搖旗、文宣、關東旗都做好了，這樣台灣就守住了。

柯建銘指出，就算是黃國昌父母也不會同意他的想法，顧台灣、保衛人民身家安全，選擇藍白，國家就不見了，邏輯很清楚，禮拜三，賴總統中常會一番話，召集地方黨部主委來協助二階連署，二階才是困難的開始，這非常重要，結果國民黨連一階都連不出來，連署站設在陰間，二階怎麼連署？

柯建銘強調，二階是國民黨的天險，絕對連署不起來，相對來講，也是民進黨困難的開始，會全體動員好好連署，並分配責任額，接下來要求很嚴格，二階連署成功就是罷免成功的一半，最後投票見真章，二階連署要有危機意識，展現民進黨對於大罷免的決心。