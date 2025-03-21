　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘：二階是藍營天險「連署站設陰間怎麼連？」　綠總動員分配

▲▼柯建銘 聯訪 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

大罷免潮遍地烽火，罷免藍綠委第一階段人數為36比0，第二階段連署也如火如荼展開，民進黨日前召開記者會宣布投入協助第二階段連署，各縣市黨部及所有黨公職服務處轉為「民主連署站」。民進黨團總召柯建銘今（21日）受訪時表示，大罷免大成功，沒有一個人或政黨可以指揮、阻擋民意，國民黨連一階都連不出來，連署站設在陰間，二階是國民黨的天險，絕對連署不起來，也是民進黨困難的開始，會全體動員好好連署，並分配責任額。

柯建銘表示，大罷免大成功，藍白紅串聯亡台滅國，台灣人民不會答應，國家生死存亡關鍵必須好好面對，「過去喊大罷免，所有人都在罵我頭腦不清楚」，賴總統一定會用具體行動面對國家問題，國家安全匹夫有責，1月20日黨團會議就通過，民意先行、黨團當後盾。

柯建銘直言，沒有一個人或政黨可以指揮、阻擋民意，國民黨先罷免我們，朱立倫更下令縣市長跟黨團罷免，現在是反罷免，新聞媒體天天罵我，其實是在幫助我，因為證實這些報紙毫無公信力，聯合報直到今天才寫出真話。大罷免大成功，手搖旗、文宣、關東旗都做好了，這樣台灣就守住了。

柯建銘指出，就算是黃國昌父母也不會同意他的想法，顧台灣、保衛人民身家安全，選擇藍白，國家就不見了，邏輯很清楚，禮拜三，賴總統中常會一番話，召集地方黨部主委來協助二階連署，二階才是困難的開始，這非常重要，結果國民黨連一階都連不出來，連署站設在陰間，二階怎麼連署？

柯建銘強調，二階是國民黨的天險，絕對連署不起來，相對來講，也是民進黨困難的開始，會全體動員好好連署，並分配責任額，接下來要求很嚴格，二階連署成功就是罷免成功的一半，最後投票見真章，二階連署要有危機意識，展現民進黨對於大罷免的決心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
616 2 8203 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯建銘親吐「這屆做完告老還鄉、寫回憶錄」　再爆跟賴清德講了這
金髮Yuki親上火線「孕吐了」！稱不會中文…全程用注音鍵盤打
打落全額交割股！苦吞5根跌停板　委賣近2萬張
等不到淘寶貨！台灣爆倉卡關至少10天　釣出大批苦主
快訊／史上首次！行政院聘「前日本自衛隊幕僚長」擔任顧問　
滯留太空288天「老10歲」！　她滿頭白髮臉凹陷
快訊／林明佐「躺擔架」離開！　畫面曝光
金秀賢還是要來台！　高雄50警力戒備
「金賽綸結婚」爆料者發聲喊冤！　痛罵李鎮浩想自己活命

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

稱善意提醒盧秀燕　柯建銘曝兩人私交：選黨主席撞牆而已

柯建銘親吐「這屆做完告老還鄉、寫回憶錄」　再爆跟賴清德講了這句話

難得共識？黃國昌質疑檢察官任司法院長　柯建銘也說：當然不妥啊

溫朗東爆李彥秀服務處是違建　蔣萬安：依相關規定完成程序

批民進黨操作「剴剴案」　國民黨：大法官被提名人支持反廢死嗎？

國民黨立委大罷免纏身　蔣萬安霸氣喊：一定和委員們站在一起

罷團擺攤要依集遊法？中央地方不同調　蔣萬安：尊重警局專業

游智彬闖議場嗆要立委助理脫背心　韓國瑜下令徹查、陳玉珍幫喊冤

台南立委罷免名冊造假聲押2人　王定宇：中選會應暫停連署

柯建銘：二階是藍營天險「連署站設陰間怎麼連？」　綠總動員分配

停車突開車門！　女騎士閃不及遭撞飛10米遠

秒懂LaLaport人潮多誇張

【又見行人地獄】婦走斑馬線遭左轉車撞飛！重摔躺地沒動靜 #高雄

#和尚 夜闖 #信義區 酒場！ 網友：各忙各的XD資訊量太大

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

#剴剴 對不起！ #樂天女孩 #琳妲 聲援：為何要拿我們的錢養惡魔？

【早餐店驚現獅子！】認真一看發現是狗XD

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

狗學生見校車來狂搖尾巴　主動上車到專屬座位坐好超級萌XD

毒販拒檢駕車衝撞！員警連開7槍制伏 #金門

稱善意提醒盧秀燕　柯建銘曝兩人私交：選黨主席撞牆而已

柯建銘親吐「這屆做完告老還鄉、寫回憶錄」　再爆跟賴清德講了這句話

難得共識？黃國昌質疑檢察官任司法院長　柯建銘也說：當然不妥啊

溫朗東爆李彥秀服務處是違建　蔣萬安：依相關規定完成程序

批民進黨操作「剴剴案」　國民黨：大法官被提名人支持反廢死嗎？

國民黨立委大罷免纏身　蔣萬安霸氣喊：一定和委員們站在一起

罷團擺攤要依集遊法？中央地方不同調　蔣萬安：尊重警局專業

游智彬闖議場嗆要立委助理脫背心　韓國瑜下令徹查、陳玉珍幫喊冤

台南立委罷免名冊造假聲押2人　王定宇：中選會應暫停連署

柯建銘：二階是藍營天險「連署站設陰間怎麼連？」　綠總動員分配

林百貨攜手統一獅　合作推出「經典收藏展」

商旅睡過頭被催竟燒衛生紙「門被薰黑」　女獲判無罪原因曝

稱善意提醒盧秀燕　柯建銘曝兩人私交：選黨主席撞牆而已

東京威力科創在台響應公益　捐百萬助環保與失智長者關懷

柯建銘親吐「這屆做完告老還鄉、寫回憶錄」　再爆跟賴清德講了這句話

昇銳董座百萬交保重挫跌停　搜索當天漲停遭列注意股

男子多次「假冒員工參加尾牙」　警傻眼：還上台領獎＋大合照

高機率幫關島男籃隊史首度闖亞洲盃　得分王羅斯卻被雲豹解約

陶晶瑩深夜下班「女兒荳荳開車接」　疲憊感瞬間消失：掩不住嘴角微笑

出動MD-105重型消毒車　化學兵部隊演練支援除污作業

狗學生見校車來狂搖尾巴　主動上車到專屬座位坐好超級萌XD

政治熱門新聞

快訊／國軍加薪方案出爐「最高加1.2萬」　4月1日起立即生效

柯文哲崩潰控檢威脅！邱毅看到哭了

14國人持有中國身份證遭廢止戶籍　內政部：若要回復有難度

柯文哲怒吼檢察官不要臉　律師曝「恐再多一罪」：已自知無力改變

注意！北市府發布「溫差危險等級預警」　提醒3類人留意身體狀況

柯下令「橘子」出國？律師曝她曾返台

黃安有對岸身分證？陸委會：理解大家「希望他有」

驗車遭要求摸防燙裝置　他批刻意刁難

陸配亞亞「鼓吹武統影片」曝光！

IDF掛空射型雄三飛彈升空　專家：射程被大延伸、對共艦重大威脅

亞亞喊冤「從沒主張武力統一」　親上火線還原「移民署約談過程」

「除弊雙俠」獲提名司法院正副院長

未要求擺攤連署要申請集遊法　卓榮泰：若北市警方不理解會再指示一次

徐巧芯嗆國軍加薪1.2萬「太少了吧」　堅持國民黨2萬版本

更多熱門

相關新聞

立委罷免名冊造假聲押2人　王定宇：應暫停連署

立委罷免名冊造假聲押2人　王定宇：應暫停連署

台南地檢署偵辦立委林俊憲、王定宇罷免案疑涉偽造文書等案，懷疑有幽靈人口參與連署，檢調搜索東區中國國民黨台南市黨部及莊姓被告住所等處，傳喚5人複訊後聲押莊、劉2人。對此，立委王定宇籲中選會暫停林俊憲、王定宇這二區連署作業，待刑事調查後，再予以處理。

認早設定罷免案會進三階　王鴻薇籲支持者「不投票我就被罷了」

認早設定罷免案會進三階　王鴻薇籲支持者「不投票我就被罷了」

剴剴案引怒火！徐巧芯點名4綠委　嗆：民進黨阻擋虐童納入死刑

剴剴案引怒火！徐巧芯點名4綠委　嗆：民進黨阻擋虐童納入死刑

徐巧芯嗆國軍加薪1.2萬「太少了吧」　堅持國民黨2萬版本

徐巧芯嗆國軍加薪1.2萬「太少了吧」　堅持國民黨2萬版本

藍推反廢死、反戒嚴公投　李進勇指邏輯矛盾：就算通過也沒效力

藍推反廢死、反戒嚴公投　李進勇指邏輯矛盾：就算通過也沒效力

關鍵字：

罷免民進黨連署柯建銘國民黨幽靈連署

讀者迴響

熱門新聞

家寧公開立場「財務尚未得到完整數據」

雨神又來！　「全台下3天」時間曝

柯文哲崩潰痛哭怒吼檢察官：不要臉

首位2億男　統一10年綁定陳傑憲

家寧4分鐘聲明被罵爆　Andy委任律師發聲了

周杰倫遭好友開嗆：X的！　私訊內容流出

蔡康永：大S消失，小S的一部分也消失

Andy「收700萬↑抖內」被嗆

家寧道歉網抱怨　Joeman教1招：賺爛了

家寧爆「在家一直被控制」！

「可不可」4/7起下架8款飲品

網紅律師終於等到換腎　1食物未來沒法吃

滋養草莓大福發霉　業者回應了

金秀賢風波延燒！《Good Day》停播　GD疑發聲了

罷免林俊憲名冊有「死人連署」　2人遭聲押禁見

更多

最夯影音

更多

停車突開車門！　女騎士閃不及遭撞飛10米遠

秒懂LaLaport人潮多誇張

【又見行人地獄】婦走斑馬線遭左轉車撞飛！重摔躺地沒動靜 #高雄

#和尚 夜闖 #信義區 酒場！ 網友：各忙各的XD資訊量太大

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面