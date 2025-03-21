台南立委罷免名冊造假聲押2人　王定宇：中選會應暫停連署

記者林東良／台南報導

台南地檢署偵辦立委林俊憲、王定宇罷免案疑涉偽造文書等案，懷疑有幽靈人口參與連署，檢調搜索東區中國國民黨台南市黨部及莊姓被告住所等處，傳喚5人複訊後聲押莊、劉2人。對此，立委王定宇籲中選會暫停林俊憲、王定宇這二區連署作業，待刑事調查後，再予以處理。

▲台南地檢署偵辦立委罷免提議人名冊造假聲押2人，立委王定宇除支持檢調依法嚴辦外，並籲請中選會應暫停林俊憲、王定宇選區連署，待刑事調查後，再予以處理。（圖／記者林東良翻攝）

林怡君檢察官20日指揮台南市調處持搜索票，前往中國國民黨台南市黨部及莊姓被告住所等處搜索，並帶回莊男等5人到案，檢察官複訊後於21日凌晨聲押莊、劉二人，其餘請回。

台南地檢署指出，南檢偵辦台南市選區立法委員罷免案提議人名冊疑涉不法案，經檢察官訊問莊姓被告及劉姓被告後，認該2人均涉犯刑法第216、210條行使偽造私文書罪嫌，及個人資料保護法第20條第1項及同法第41條罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據及勾串共犯之虞，於21日凌晨當庭逮捕莊姓被告及劉姓被告後，均向台南地院聲請羈押禁見，其餘被告訊後均請回。

針對此案，立委王定宇強調，用違法造假的方式傷害民主機制、侮辱真正的公民團體，他支持檢調依法根據證據嚴辦，他提出呼籲：一、不僅要辦偽造連署的執行者，更要查辦主使者，更要查明是否為組織犯罪。二、法院能核准搜索票，並有2位國民黨黨工被聲押禁見，顯有其他被告待查，而且事證明確指向中國國民黨台南市黨部，中國國民黨黨主席必須對此犯罪行為道歉自清。三、本案涉及偽造文書、選罷法、個資法等，且一罪一罰，最高累計至30年有期徒刑，不可謂不重，呼籲這些涉案人士自救，不需要為了那些躲在幕後避責的藍營高官而付出重大法律代價。四、在王定宇和林俊憲這2個選區，已經證明連署重大違法瑕疵且偵辦中，中選會應該暫停這二區的連署作業，待刑事調查後，再予以處理，確保民主機制不被偽造惡行污染，也避免不可逆的傷害。