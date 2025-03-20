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民進黨台南立委罷免案傳「幽靈連署」　檢調搜索國民黨市黨部

▲台南地檢署檢察官20日指揮台南市調處持搜索票索，前往中國國民黨台南市黨部及莊姓被告住所等處搜索，並帶回莊男5人到案，全案由檢調偵辦中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南地檢署檢察官20日指揮台南市調處持搜索票索，前往中國國民黨台南市黨部及莊姓被告住所等處搜索，並帶回莊男5人到案，全案由檢調偵辦中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南地檢署於近日接獲情資，指台南立委林俊憲、王定宇罷免案的提議人名冊，疑有偽造文書情事，檢察官20日指揮台南市調處持搜索票索，前往中國國民黨台南市黨部及莊姓被告住所等處搜索，並帶回莊男5人到案，全案由檢調偵辦中。

台南檢署指出，南檢指派林怡君檢察官指揮台南市調查處等專案小組人員進行蒐證，並於20日持台南地院核發搜索票，前往台南市東區中國國民黨台南市黨部，以及莊姓被告住所等處執行搜索，查扣黨員名冊及被告等人使用之行動電話等物，並傳訊莊姓被告等5人到案說明，全案由檢調偵辦中。

▲台南地檢署檢察官20日指揮台南市調處持搜索票索，前往中國國民黨台南市黨部及莊姓被告住所等處搜索，並帶回莊男5人到案，全案由檢調偵辦中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據了解，藍綠大罷免戰掀起，除多位國民黨立委被提議罷免，民進黨立委也遭罷免，民進黨台南市立委林俊憲、王定宇2人被提第一階段提議罷免，現在傳出林俊憲的一階提議罷免連署書中，不乏冒名連署及有死人連署情事。對此，林俊憲強調，若真有冒名、死人參與連署等違法情事，會提出告訴。

林俊憲遭提罷免的第一階段提議連署書3千多份，由中選員會送到台南市選委會查核所有提議連署人的資格是否合格，但傳出市選委會查核出有一些提議書連署人是冒用他人身分連署，甚至有死人參與連署，也有連署人戶籍不在林俊憲選區等問題，林俊憲表示將提告。

▲台南地檢署檢察官20日指揮台南市調處持搜索票索，前往中國國民黨台南市黨部及莊姓被告住所等處搜索，並帶回莊男5人到案，全案由檢調偵辦中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另，立委王定宇2月20日隨即委由律師江信賢，並在團隊執行長林義雄、秘書卓佩于陪同下，前往台南地檢署對惡質罷團提出偽造文書、違反選罷法、個人資料保護法之告訴。

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