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檢調查「幽靈連署」！搜索國民黨台南市黨部　黨中央、黨部回應了

▲台南地檢署檢察官20日指揮台南市調處持搜索票索，前往中國國民黨台南市黨部及莊姓被告住所等處搜索，並帶回莊男5人到案，全案由檢調偵辦中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南地檢署檢察官20日指揮台南市調處持搜索票，前往國民黨台南市黨部及莊姓被告住所等處搜索，並帶回莊男等5人到案，全案由檢調偵辦中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者郭運興／台北報導

台南地檢署近日接獲情資，指台南立委林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊，疑有偽造文書情事，檢察官今（20日）指揮市調處，前往國民黨台南市黨部及莊姓被告住所等處搜索，並帶回莊男5人到案，全案由檢調偵辦中。對此，國民黨台南市黨部表達三點聲明，強調這種政治惡鬥的作法，相信全民都看在眼中，他們正式宣布，立即擴大推動第二階段罷免連署。國民黨中央也喊話，針對所有黨職遭受司法追殺，國民黨會跟同仁站在一起，對抗民進黨的司法迫害！

國民黨中央表示，賴清德的十七條，宣示台灣進入準戒嚴狀態。台南的司法追殺，更是擺明要告訴人民，只許罷藍，不准罷綠！

黨中央認為，民進黨操作大罷免，已經到了走火入魔的狀況，刻意操作，小案大辦，擴大事端，就是全面的司法追殺，無異戒嚴！

黨中央強調，針對所有黨職遭受到司法追殺，國民黨會跟黨職同仁站在一起，對抗民進黨的司法迫害！

另外，國民黨台南市黨部也發出聲明回應，對於檢調因連署罷免案而搜索國民黨台南市黨部之事，不分區立委兼台南市黨部主委謝龍介，公開表達三點聲明。

謝龍介表示，第一，所有罷免的連署過程，本就應該依法依規辦理；若有爭議，一切相關調查，相信司法機關後續亦會依法依規辦理，綠營人士亦不必喜形於色的過度解讀。

謝龍介指出，第二，執政黨以高規格方式、啟動檢調調查罷免連署過程，難免給予外界殺雞用牛刀的聯想；府院黨加上側翼、再加檢調的三合一高壓作法，從去年迄今也一再重現。

謝龍介說，這種政治惡鬥的作法，相信全民都看在眼中、相信民意自有公評；他們也在此正式宣布，立即擴大推動第二階段的罷免連署。

謝龍介再說，第三，所有有識之士都看到川普總統就任後國際政經局勢的重大變化，台灣當務之急是要準備好重大政經政策來因應未來的變化，包含高科技及傳統產業、能源、國防外交..等等政策的調整準備。

最後，謝龍介強調，然而，執政黨卻把所有心力都用在內鬥大罷免，這真是該做的「政經」不做，只做牛槽內鬥牛某的「不正經」。

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