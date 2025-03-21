柯文哲怒吼檢察官不要臉　律師曝「恐再多一罪」：已自知無力改變

▲前民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

台北法院審理京華城及政治獻金案，昨（20日）召開準備程序庭，前民眾黨主席柯文哲於晚間登場，卻在庭上情緒失控，對著公訴檢察官怒吼「不要臉」，此舉引起外界議論。對此，律師黃帝穎認為，柯文哲怒罵檢察官也無法轉移「朱亞虎認罪行賄及彭振聲認罪共犯圖利的法律焦點」，應該自知已無力改變，因此乾脆不答辯，改以激情演出訴諸小草，但這是踩到法律紅線，恐多加一條公然侮辱罪。

黃帝穎表示，柯文哲20日開庭情緒激動對著公訴檢察官怒吼「不要臉」。根據法院見解認為，「不要臉」一詞，依社會一般人對此言語的認知，是蔑視他人之人格、貶抑其人格尊嚴，具有輕蔑、鄙視及使人難堪的涵意，足以貶損被辱罵者的社會評價，且此用語並無有益公共事務之思辨，或屬文學、藝術的表現形式，判決被告成立公然侮辱罪。

黃帝穎表示，柯文哲激情怒罵檢察官，完全沒解釋朱亞虎認罪行賄、副市長彭振聲認罪受柯文哲指示共犯圖利罪的關鍵事證。

黃帝穎認為，事實上，柯文哲應該自知已無力改變朱亞虎轉污點證人咬柯文哲收賄、彭振聲認罪共犯圖利對柯文哲收賄罪及圖利罪的一刀斃命，因此乾脆不答辯，改以激情演出、怒罵檢察官的方式訴諸小草。

最後，黃帝穎強調，所以柯文哲開庭激情怒罵，法律上不只沒有任何幫助，更恐多加一條公然侮辱罪。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

●還想看更多...

►柯文哲涉貪崩潰痛哭！怒吼檢察官「不要臉！恨你們」 柯媽、陳佩琪落淚

▼律師黃帝穎。（圖／記者黃哲民攝）