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史書華大鬧民眾黨　台派教授「尊敬轉失望」：這行為很不可取

記者鄒鎮宇／綜合報導

深綠台派網紅「盾牌牙醫」史書華外遇治療師張偉倩，被質疑私德有問題，也讓領銜罷免一事失焦。豈料，事件過1個多月，他跑到民眾黨「人民要當家」活動鬧場，在現場爆發衝突。對此，成功大學電機系教授李忠憲表示，「這種行為真的很不可取，無法爭取更多的支持，只為了突顯個人」。

史書華於2月7日被爆出外遇治療師張偉倩，聲勢一落千丈，同時因私德問題讓領銜罷免失焦。當時，成大教授李忠憲表示，有人會說史書華愛出風頭，又當領銜人，現在害了大家，「我個人也不是很喜歡他，但這應該是重點嗎？他在捐錢和出頭為我們台派戰鬥時，我們在乎他為什麼這麼愛出風頭嗎？」

李忠憲表示，「我從來不喜歡這個臭屁的傢伙，但今天，我開始對他有些尊敬。如果他能撐過去，並讓這件事成功，他不只是個人勝利，更是台灣的勝利。而我，也願意對此抱有期待，甚至崇拜！」

▲▼台灣民眾黨「323人民要當家!」全民問政宣講，黃國昌受訪時，史書華在旁舉牌嗆聲 。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣民眾黨「323人民要當家!」全民問政宣講，黃國昌受訪時，史書華在旁舉牌嗆聲 。（圖／記者李毓康攝）

沒想到，事件經過1個多月，史書華刻意拿著有黃國昌照片的牌子，到民眾黨的活動中鬧場，並與現場的小草、民眾黨員爆發衝突。

對此，李忠憲24日表示，「對史書華去黃國昌的場子挑釁，我很不以為然！之前的爭議尚未平息，如今卻刻意選擇衝突，這種行為真的很不可取，無法爭取更多的支持，只為了突顯個人！我對此感到失望，現在不只是凝聚既有的支持者，主要是想辦法爭取在台灣所有反共的人，擴散對大罷免的支持！」

許多青鳥看完紛紛留言，「完全畫蛇添足，替民眾黨製造聲量⋯真的不解為什麼史醫師要這麼幹」、「還以為上次那個判決，會讓他安靜到罷免成功之後，有些人就是要表演舞台而已」、「真是有點無言的舉動啊」、「這個舉動是敗筆」，連媒體人周玉蔻都留言「同意」。

對史書華去黃國昌的場子挑釁，我很不以為然！ 之前的爭議尚未平息，如今卻刻意選擇衝突，這種行為真的很不可取，無法爭取更多的支持，只為了突顯個人！ 我對此感到失望，現在不只是凝聚既有的支持者，主要是想辦法爭取在台灣所有反共的人，擴散對大罷免的支持！

李忠憲發佈於 2025年3月23日 星期日

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