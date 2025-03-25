綠委佔主席台癱瘓議事　黃國昌批「玩哪招」：不是說要趕快解凍預算？

▲民眾黨團舉行「巨額超徵怎麼花？尊重民意、人民要當家」民調記者會，總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿、立委麥玉珍、劉書彬出席。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

立法院院會今（25日）繼續處理國民黨團提的反戒嚴、反廢死2公投案，民進黨團立即佔領主席台，包圍立法院長韓國瑜，要求處理新黨副秘書長游智彬上週五的脫序行為，韓則宣布休息10分鐘。民眾黨主席黃國昌批評，民進黨玩哪招？自己的立委杯葛自己的行政部門總質詢，不是說有很多預算被凍結，要趕快提到院會解凍嗎？「我看這些綠委一點都不急啊！」

身兼民眾黨團總召的黃國昌25日上午與黨團副總召張啓楷、幹事長陳昭姿、立委麥玉珍及劉書彬一同召開「巨額超徵怎麼花？尊重民意、人民要當家」民調記者會，會後接受媒體訪問。

針對藍黨團提出2項公投案都未處理，結果現在因為民進黨霸佔主席台而無法開會？黃國昌表示，民眾黨團開記者會同時，其實一直有在關注院會實際進行狀況，「我必須要講，我已經看不懂民進黨現在到底在幹嘛？自己的立委杯葛自己行政院院長總質詢，真的是史無前例，我從來沒看過這樣的景象」。

黃國昌提到，上週五（21日）民進黨立委胡鬧了一天，導致整個總質詢及接下來分組質詢全都delay（延遲），而民眾黨立委們也一直在院區待命，想說什麼時候要開會，「結果民進黨立委可以沒下限到，上週五杯葛一整天，誰在浪費國家資源？誰在當薪水小偷？」

▲民進黨團25日繼續杯葛院會，衝上主席台要求韓國瑜處理游智彬案。（圖／記者屠惠剛攝）

黃國昌指出，更荒謬的事情是，執政黨立委去阻擋自己行政部門接受總質詢，「所以民進黨現在是打算怎麼樣？打算一路鬧完整個會期，讓卓榮泰不用接受質詢？民進黨不是說預算很多被凍結，要趕快提到院會解凍嗎？我看這些綠委一點都不急啊！」

黃國昌痛批，「請問民進黨現在在玩哪招？寧願佔著主席台杯葛、癱瘓整個院會，大家通通不要開會，卓榮泰不要上台接受質詢，這會期要解凍預算，行政院部門不用來報告、重要法案不用推動？怎麼會有一個執政黨荒腔走板到這樣程度？」

黃國昌喊話，希望民進黨主席賴清德出來說清楚講明白，這是不是黨的意志？叫黨團杯葛行政部門總質詢，所以卓榮泰不用上備詢台接受質詢，「是這樣嗎？民進黨要鬧多久？要鬧到什麼時候？整個會期鬧完嗎？鬧完以後再跟台灣人民說，沒機會到院會報告，預算都沒辦法解凍，全部都是在野黨的錯？」

黃國昌強調，請大家睜大眼睛看，「執政黨立委癱瘓自己行政部門總質詢，有這麼荒謬的事嗎？什麼時候發生過這麼荒謬的事情？我覺得民進黨現在已經毫無下限了。」請賴清德說清楚講明白，民進黨現在在玩哪招？人民看不懂，也不需要繼續忍受民進黨繼續胡搞瞎搞下去。