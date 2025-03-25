北檢要查「民眾之聲」抖內　黃國昌酸「冷飯重炒」：先去辦苗博雅

▲民眾黨團舉行「巨額超徵怎麼花？尊重民意、人民要當家」民調記者會，圖為總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨YouTube「民眾之聲」去年發生抖內爭議，副秘書長許甫去年8月曾說捐款卡在YouTube無法收取，但傳出YouTube從去年1月陸續交付350萬餘元抖內等收益，全數流入木可公司帳戶，台北地檢署另分他字案調查；律師黃帝穎批評，頻道收益屬於政治獻金範疇，應到政黨專戶。民眾黨主席黃國昌今（25日）批評，拿去年冷飯重炒，「黨檢媒一體」名不虛傳，黃帝穎如果講的是真的，應該馬上去辦社民黨台北市議員苗博雅。

黃國昌25日上午召開「巨額超徵怎麼花？尊重民意、人民要當家」民調記者會，會後接受媒體訪問。針對北檢分他字案調查「民眾之聲」抖內，律師黃帝穎稱，頻道收益屬於政治獻金範疇，應該要進到政黨專戶裡面？黃國昌表示，這其實是拿去年的冷飯重炒，「黨檢媒一體，果然是名不虛傳！」

黃國昌提到，「至於剛剛說的綠營側翼律師，他第一個要追究的，應該是要請他們去辦苗博雅，政治人物現在還在開抖內的，如果他所講的是真的，應該馬上去檢舉苗博雅。」黨媒配合民進黨、檢調，「黨檢媒一體」的現象，已經墮落到連去年的冷飯都拿出來重炒，「省省吧！」

另外，關於北檢向北院聲請勘驗光碟，要證明當時沒恐嚇前黨主席柯文哲，且還要勘驗柯文哲USB的「woman」資料夾一事，黃國昌批評，「北檢就完全沒有下限，有什麼話在法庭上不敢講，私下對媒體放話，而且放的話跟案件完全沒關係，竟然拿出來放話，繼續進行抹黃，北檢真的完全沒下限！」

黃國昌強調，北檢應該好好勘驗的是林俊言如何非法偵訊的光碟，放出來給大家看，這才是真正跟案件有關係，「北檢應該告訴社會大眾的是林俊言非法偵訊光碟，拿出來給大家看一看，台北地檢署墮落成為政治打手，幫民進黨追殺政治上的敵人，無所不用其極，沒有下限到什麼程度？這才是北檢該做的事情。」