柯文哲涉貪崩潰痛哭！怒吼檢察官「不要臉！恨你們」　陳佩琪落淚

▲京華城案開庭柯文哲向公訴檢察官怒吼「不要臉」。（圖／記者李毓康攝）

記者黃宥寧／台北報導

台北法院審理京華城及政治獻金案，今（20）日召開準備程序庭，從天亮審到天黑，最後一棒登場的前民眾黨主席柯文哲，卻在庭上情緒失控，聲音顫抖地拿起麥克風，當庭崩潰痛哭，更對著公訴檢察官怒吼「不要臉！」旁聽席的陳佩琪見狀，也忍不住落淚，柯媽媽更是淚灑法庭，頻頻拿手帕拭淚。

柯文哲痛訴，檢察官林俊言竟以「不雅影片」威脅他認罪，「你的USB裡有影片，不認罪就公開！這對你不好！」他哽咽怒吼：「如果認罪，影片就會刪除，這算什麼辦案手法」；柯一度握拳顫抖說：「我還懷疑是不是關太久失憶，還好陳佩琪家教嚴，我不可能有這種影片！」。

稍作平復後，他強調：「從醫、從政，我沒有海角七億，沒有夏威夷、舊金山，甚至任何國外的房子！」接著，他聲音哽咽，眼含淚水：「台北地檢署惡意起訴，就是要毀滅我的人格」旁聽席的陳佩琪見狀，也忍不住落淚，柯媽媽更是淚灑法庭，頻頻拿手帕拭淚。

然而，柯文哲的怒火未消，他突然提高音量吼道：「什麼偵查不公開？司法的信任度已經完全破產」接著，他怒指公訴檢察官，聲嘶力竭地罵：「不要臉！」，受命法官許芳瑜立刻喝止，嚴厲提醒：「法庭有錄音錄影」。

就在此時，場內氣氛壓抑至極，一名旁聽男民眾突然站起來，大聲說：「我也不相信，我聽不下去了！」語畢，轉身憤怒離開法庭，讓現場氣氛瀰漫緊張。

接著，柯提到離世的父親，語氣頓時變得無比沉痛：「我最後一刻，身為醫生，卻無法親自照顧我的父親…」話語間充滿愧疚，眼神悲痛，握緊的拳頭微微顫抖，旁聽席的「小草」們聽著聽著，也忍不住紅了眼眶。

柯文哲抬起頭，雙眼通紅，語氣哀痛卻又憤怒：「這是我一輩子的痛，我要怎麼原諒你們（指檢察官）？我恨你們」他的聲音幾乎是吶喊，哽咽得說不出話，淚水不停滑落。

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