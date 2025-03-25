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柯文哲「官司一籮筐」！涉貪審理中　還有「3簽分+4告發」偵辦中

▲▼柯文哲參加動土的萬華魚果市場案被檢舉發包方式涉嫌圖利廠商。（圖／台北市府網站）

▲柯文哲參加動土的萬華魚果市場案被檢舉發包方式涉嫌圖利廠商。（圖／台北市府網站）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨前主席柯文哲深陷京華城收賄官司，政治獻金疑雲持續延燒，民眾黨在YouTube平台設立的「民眾之聲」頻道接受民眾抖內捐款，傳出去年1月起，陸續轉出350萬元到木可公司，另外黨職人員陳智菡幫忙推銷競選小物收取的勞務報酬，以及柯文哲妻子陳佩琪在ATM數十次存提現金等3部分，都已由北檢簽分他字案調查，其他包括魚果市場圖利等4大弊案仍在偵查中。

據了解，北檢偵辦柯文哲等人涉嫌侵占政治獻金專款時，發現用來宣傳民眾黨政策理念的「民眾之聲」，設立接受網友捐款的抖內功能與關連帳戶，但因捐款來源無法特定，金額也大小不一，無法轉入政治獻金專戶，有數百萬元流入柯文哲與大帳房李文宗主導的木可公關私人公司，疑有違背捐款民眾本意之虞。

另外，陳佩琪和彭振聲的妻子謝夏蕎，被發現在2023年到2024年間，曾多次親自ATM操作網路存款，金額分別高達數百萬元，雖2人分別辯稱是幫丈夫管理財務，存放薪資、演講費等收入，但說詞有待釐清，北檢正持續調查是否有觸犯財產來源不明罪。

而民眾黨在柯文哲競選總統期間，把獲得好評的募款小物販售主導權，從競總換到木可公司，並找黨部核心幹部許甫、陳智菡、吳怡萱以及北市議員黃瀞瑩、陳宥丞，在各自的社群網路宣傳分享折扣碼，木可事後根據每人「帶貨行銷費」、「訂單業績分潤」等名義，支付許甫等5人各6千到7萬元不等報酬，是否涉及不法，也另案偵辦中。

除因政治獻金與京華城案起訴後延伸的他字案，還有2024年間，陸續有民代、民眾告發的台北萬華魚果市場地上權招商案，在最後關頭採取減項發包的方式，讓威京集團旗下中華工程順利動土；新光人壽取得北士科T17、T18開發案，以及南港轉運站BOT兩大工程，工期去遠遠落後甚至逾期，都疑似有圖利業者之嫌，再加上台智光網路建置續約，還有4大案正由北檢偵辦中。

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