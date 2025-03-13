超商店員戴髮捲結帳！她不解「一堆年輕女生這樣」...2派吵翻

▲原PO到超商買東西，看到女店員瀏海捲著髮捲，讓她超無言。（示意圖／翻攝自Pixabay）

圖文／CTWANT

上班的職場儀容重要嗎？一名網友日前到超商買東西時，發現店員的瀏海上還捲著髮捲，讓她相當疑惑，認為儀容應該在出門前整理好，直呼「看到一堆年輕女生連上班都這種儀容，真的很無言」。貼文引發熱議，網友看法兩極，有人覺得店員只要服務好就可以，髮捲並不會妨礙到別人，不過也有人認為工作場合應該注重形象，在職場上還是要考量整體觀感。

該名女網友在Dcard以「到底為什麼連上班都要捲髮捲」為題發文，並貼出一張照片，照片中可見一名超商女店員正在櫃檯結帳，仔細一看，店員的瀏海上還捲著一個髮捲。原PO不解詢問「我真的很好奇，工作的時候捲著髮捲好看嗎？看到一堆年輕女生連上班都這種儀容，真的很無言」。

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貼文曝光後，網友看法兩極，有人力挺店員，覺得原PO管太多，「跟你沒什麼關係吧，她老闆都不介意了，還偷拍別人」、「可以問但是不要拍人家好嗎，真的超怪」、「住海邊嗎，管那麼多」、「這種工作沒差吧，說不定人家下班後要去約會啊」、「管太多，沒影響服務態度就好」。

但也有人認為，上班就應該注意基本儀容，「我是覺得店員和服務生頂著髮捲上班是不OK啦，儀容不整」、「保持整潔、得體的儀容，不僅是對工作的尊重，也是一種職場禮儀」、「我也很討厭看得這種打扮來上班，就跟穿內褲上班一樣道理，看了反感」、「很像儀容不整感覺，在家裡弄好再出門比較好」。

對此，也有網友解釋，捲髮捲出門的女生，其實是想隨時保持瀏海有好看的捲度，「我一直覺得他們這樣真的沒有不okay啊，就是想要讓自己在重要時刻美美的」。

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