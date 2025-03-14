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超商「1功能爆強」　能折抵包裹費！一票人都不知：都被放到過期

▲▼ 包裹,免運,宅配（圖／記者劉維榛攝）

▲OPENPOINT點數可以折抵包裹費。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

超商結帳報會員，除了可以存載具，還可以集點數，以往大家以為只能換商品，有網友熱心分享，以小7的OPENPOINT點數來說，其實可以用來折抵包裹費用，但很多人都不知道，呼籲別放到過期了。實用資訊曝光後，一票網友大驚「我過期了一堆！氣死」、「現在才知道！點數都被我放到過期」。

一名網友在Threads表示，超商OPENPOINT的點數可以用來賣貨便取貨，「是不是很多人不知道？請不要讓它默默過期欸，很好用！」

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底下網友紛紛驚呼，「我取貨的58元都從裡面扣」、「給店員掃後，如果不夠抵剩下的再用現金付是嗎」、「一直以為要買7-11的東西才可以抵」、「現在才知道！點數都被我放到過期」、「我差不多40點，這個月底過期，剛好拿來用」、「之前好多點數都浪費掉了，剛好明天就可以取貨」、「我過期了一堆！氣死」、「謝謝你！完全不知道...不知道有多少元飛走」。

超商APP指出，有關OPENPOINT點數使用部分，可以在門市折抵代收，包括賣貨便EC取貨付款、交貨便60元手續費、各大網購平台包裹費等。

折抵步驟也超簡單：開啟APP→首頁右上的條碼→「點數折抵（7-ELEVEN專用）」，店員就可以刷條碼折抵。

▼刷條碼後就可以折抵包裹費。（圖／翻攝超商APP）

▲▼ 。（圖／翻攝超商APP）

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